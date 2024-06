Blessure zorgt voor personele problemen achterin bij Duitsland, mogelijk streep door achtste finale

mist mogelijk de achtste finale van het Europees Kampioenschap. De Duitser liep een hamstringblessure op in het duel met Zwitserland (1-1). De artsen van de bond zijn wel optimistisch over zijn meespelen.

In de wedstrijd tegen Zwitserland verrekte Rüdiger zijn hamstring in zijn rechterbeen. De Duitse voetbalbond DFB heeft aan het Duitse Sky Sports laten weten dat het momenteel nog niet zeker is of de verdediger van Real Madrid mee kan doen in de volgende wedstrijd. De artsen hebben wel goede hoop dat hij het duel zal halen.

Artikel gaat verder onder video

Duitsland speelt de volgende wedstrijd van het EK op zaterdag 29 juni om 21.00 uur. In die achtste finale speelt het gastland tegen de nummer twee uit groep C, die bestaat uit Engeland, Denemarken, Slovenië en Servië. Wie het precies zal worden, blijkt dinsdagavond als die landen hun laatste groepswedstrijden spelen.

Of Rüdiger die wedstrijd gaat halen, zal dus nog moeten blijken. Op wie bondscoach Julian Nagelsmann in ieder geval geen beroep kan doen, is Jonathan Tah. De verdediger van Bayer Leverkusen kreeg in de wedstrijd tegen Zwitserland zijn tweede gele kaart van het toernooi, wat hem een schorsing voor de eerste knock-outwedstrijd oplevert.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hongaren zorgen voor grote verbazing met actie na nederlaag: 'Ik heb het nog nooit gezien'

Een opvallend moment na de wedstrijd tussen Hongarije en Zwitserland.