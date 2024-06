‘Bologna ziet in voormalig FC Groningen-spits opvolger van Zirkzee’

Bologna heeft op de korrel als opvolger van Joshua Zirkzee, melden diverse Italiaanse media. De concurrentie is echter groot, want ook Napoli en AS Roma hebben hun oog laten vallen op de voormalig spits van FC Groningen.

Strand Larsen speelde vanaf 2020 twee jaar voor de Trots van het Noorden. In zijn periode bij FC Groningen kwam de Noorse spits tot 71 wedstrijden, waarin hij 27 maal trefzeker was. Vlak voor het einde van de transferwindow van 2022 verkaste hij naar Celta de Vigo, waar hij na een aanpassingsjaar een prima indruk wist te maken. Strand Larsen was afgelopen seizoen in 37 wedstrijden dertien maal trefzeker en gaf drie assists.

Hoewel Strand Larsen een afkoopsom van vijftig miljoen euro in zijn contract heeft staan, zou Celta de Vigo bereid zijn om te luisteren naar biedingen van zo'n twintig miljoen euro met daarbij wat bonussen. Het is echter nog geen uitgemaakte zaak dat Bologna voor de ex-FC Groningen-spits gaat, de nummer vijf van het afgelopen seizoen in de Serie heeft meerdere ijzers in het vuur. Zo zou ook Panathinaikos-spits Fotis Ioannidis op de lijst staan.

Strand Larsen heeft echter als voordeel dat hij Italië kent, doordat hij een jaar in Milaan heeft gewoond toen hij in het seizoen 2017-2018 in de Onder 19 van AC Milan heeft gespeeld. Volgens Corriero dello Sport is de 24-jarige Noor gefascineerd door het idee om terug te keren naar het land dat hem als jonge jongen verwelkomde. In 2022 had Bologna ook al interesse in Strand Larsen. De Italiaanse club meldde zich destijds bij FC Groningen, maar de club weigerde destijds een Italiaans miljoenenbod.

