Carragher legt uit waar Nederland gaat stranden tijdens het EK en voorspelt de winnaar

Liverpool-legende Jamie Carragher heeft zijn voorspelling voor het Europees kampioenschap voetbal in Duitsland gedaan in een YouTube-video van The Guardian. De Engelsman gelooft dat Nederland tweede gaat eindigen in de poule met Frankrijk, Oostenrijk en Polen. Hier vind je hoever we volgens Carragher komen in het eindtoernooi.

In een groep met Frankrijk, Polen en Oostenrijk zal het voor het Nederlands elftal ongetwijfeld geen appeltje-eitje worden om naar de laatste zestien door te gaan, maar volgens Carragher moet het zeker mogelijk zijn. De clubicoon van Liverpool voorspelt Frankrijk als groepswinnaar, achtervolgd door Nederland, en Oostenrijk zal voor Polen gaan eindigen volgens Carragher.

Volgens het schema van Carragher komt Nederland in de achtste finales tegen Roemenië, omdat zij boven Oekraïne en Slowakije zouden eindigden. In Düsseldorf zouden we winnen van Roemenië en zouden we Portugal loten in de kwartfinale. Volgens Carragher eindigt daar het avontuur van het Nederlands elftal. De man uit Bootle denkt dat Portugal dan ten koste van Oranje doorgaat.

Duitsland, het gastland van het Europees kampioenschap, speelt dan de finale tegen Frankrijk volgens Carragher. Ondanks dat Duitsland thuisvoordeel heeft, gaat Frankrijk het EK winnen, zo denkt de voetbalanalist.

