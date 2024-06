Chelsea bereikt akkoord over miljoenentransfer: Maatsen heeft (bijna) nieuwe club

is met ingang van volgend seizoen weer te bewonderen in de Premier League. De vleugelverdediger maakte in de tweede helft van de voorbije jaargang veel indruk op Borussia Dortmund en de Duitsers leken hem definitief in te willen lijven, maar volgens de doorgaans zeer goed geïnformeerde David Ornstein hebben Aston Villa en Chelsea overeenstemming bereikt over een transfer van de Nederlander. Maatsen zou zelf ook al een akkoord hebben met de nummer vier van het afgelopen seizoen in Engeland.

Maatsen maakte al op jonge leeftijd de oversteek naar Engeland. De Nederlander sloot aan bij de Onder-18 van Chelsea. Die club verhuurde hem vervolgens aan Charlton, Coventry City en Burnley. Maatsen maakte een uitstekende indruk bij Burnley, waarmee hij kampioen werd op het tweede niveau. De vleugelverdediger ging vervolgens voor zijn kans bij Chelsea, maar slaagde er niet in een basisplaats te veroveren. Maatsen vertrok begin dit kalenderjaar op huurbasis naar Borussia Dortmund en in Duitsland ging het hem een stuk beter af.

De linksback bereikte als basisspeler de finale van de Champions League en mocht zich, na het afhaken van Frenkie de Jong, uiteindelijk toch nog melden bij het Nederlands elftal. Een langer verblijf bij Borussia Dortmund leek in de maak. De Duitse topclub kon Maatsen voor een bedrag van naar verluidt omgerekend zo’n 41 miljoen euro definitief overnemen van Chelsea, maar volgens Ornstein is de deadline inmiddels verstreken. Aston Villa heeft ondertussen niet stilgezeten en is volgens diezelfde Ornstein tot overeenstemming gekomen met Chelsea. De club uit Birmingham betaalt een transfersom die net wat hoger uitvalt dan het bedrag dat Borussia Dortmund hoefde neer te leggen.

Maatsen gaat bij Aston Villa zijn krabbel zetten onder een contract voor liefst zes seizoenen. Volgens Fabrizio Romano hoopt de club de deal deze week nog rond te krijgen. Diezelfde Romano meldt dat de clubs nog onderzoeken of er een andere speler bij de deal betrokken kan worden. Er komt in elk geval een einde aan de periode van Maatsen bij Chelsea. Hij speelde uiteindelijk slechts zestien wedstrijden voor The Blues.