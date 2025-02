Trainersduo Chelsea blijkt al dertien jaar relatie te hebben: 'We liegen al heel lang'

Een opvallend verhaal uit Londen: Sonia Bompastor, coach van Chelsea, heeft al dertien jaar een relatie met Camille Abily, haar assistent. Het tweetal heeft ook kinderen en komt nu met het grote nieuws naar buiten.

In een interview met L'Équipe deelt het koppel dat het al geruime tijd samen is. Dat komt ook naar voren in het nieuwste boek van Bompastor, Une vie de foot. (Een voetballeven). "We zijn nog steeds niet helemaal klaar om onze relatie openbaar te maken. Zoals ik in het boek zei: dertien jaar aan leugens. We zijn vrij ingetogen mensen en willen gewoon een normaal leven leiden."

Voor Abily is het vooral fijn dat het nieuws goed ontvangen werd door mensen om hen heen: "We praten er niet graag over, maar onze hele omgeving, onze kinderen, weten het al en het is nooit een probleem geweest." De assistente was bang voor reacties van anderen of klasgenoten op de school van hun kinderen. "Onze vier kinderen zijn gelukkig, alles is goed verlopen. Ik zou er ook niet zo snel zelf over beginnen." Het tweetal is niet werkzaam als trainersduo vanwege hun relatie. "We werken momenteel samen, maar dat zal niet altijd zo blijven. We vullen elkaar gewoon goed aan."

Bompastor denkt ook niet dat dit nieuws heel erg veel impact heeft op hun huidige samenwerkingsverband. "Als je het aan de stafleden vraagt, ben ik ervan overtuigd dat ze niet doorhebben dat we een stel zijn. We hebben dertien jaar lang gelogen, dat was een zwaar geheim. Met de wijsheid van nu en onze ervaringen denken we dat we het vanaf het begin hadden moeten zeggen. Gelukkig zijn is het belangrijkste." De Française ziet ook duidelijke verschillen tussen haar land van geboorte en Londen, waar ze werkt. "In Londen staat men veel meer open voor diversiteit. Daar wonen doet me dan ook heel goed."

