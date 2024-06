Oranje-aanvaller volop bekritiseerd en moet vrezen voor basisplaats: ‘Hij is de dissonant’

heeft in de eerste helft van het oefenduel tussen Nederland en IJsland niet kunnen imponeren. Hoewel de bondscoach nog enkele knopen moet doorhakken, zal de Liverpool-aanvaller moeten vrezen voor zijn basisplaats als het aan de mensen op X ligt.

Gakpo, die tijdens het WK in Qatar echt indruk maakte, zou een kanshebber zijn voor een basisplaats, maar er is weinig enthousiasme over hoe de aanvaller maandagavond voor de dag komt. Op X wordt zelfs gesteld dat Malen ‘en zelfs Bergwijn’ op dit moment beter zijn dan de vleugelaanvaller.

“Oranje speelt heel redelijk, Gakpo is de dissonant”, schrijft iemand op X. Ook een ander is niet onder de indruk van de voormalig PSV’er. “Na Koopmeiners heb je geen 10 in de selectie behalve Wijnaldum. Reijnders is niet creatief genoeg, is een mid-mid. Gakpo op links levert ook geen gevaar op.” Gakpo eiste voorafgaand aan het duel nog de aandacht op door geen trainingsjack te dragen toen het volkslied klonk.

