Coley Parry doorbreekt stilzwijgen en hekelt Vitesse: 'Simpelweg onverantwoordelijk'

Coley Parry, de grootste schuldeiser van het noodlijdende Vitesse, heeft na lange tijd weer eens iets van zich laten horen. In een uitgebreid statement hekelt de Amerikaanse investeerder de door algemeen directeur ad interim Edwin Reijntjes ingediende begroting voor komend seizoen, en komt de man die de club had willen overnemen ook met een 'handreiking' aan de Arnhemmers.

Vitesse had tot afgelopen maandag (17 juni) de tijd om een sluitende begroting in te dienen bij de onafhankelijke licentiecommissie van de KNVB, die zal moeten besluiten of de Arnhemmers volgend seizoen überhaupt van start mogen gaan in de Keuken Kampioen Divisie. Omdat het niet lukte om voor die deadline een akkoord te bereiken met een nieuwe clubeigenaar, heeft Reijntjes een versie ingediend waarin een begrotingstekort van zo'n vijf miljoen euro is opgenomen.

Artikel gaat verder onder video

De nieuwe eigenaar moet niet alleen garant staan voor het tekort voor komend seizoen, maar ook overeenstemming zien te bereiken met Parry over het bedrag dat Vitesse hem verschuldigd is. Dat lukte zowel een Amerikaanse als een Nederlandse overnamekandidaat vooralsnog niet. Parry schrijft dat zijn Common Group voorstel voor een afbetaling in termijnen van welke potentiële investeerder dan ook heeft ontvangen. "En de bedragen die in de media circuleren kloppen niet", voegt hij daaraan toe. Volgens de Amerikaan is niet de schuld die Vitesse bij hemzelf heeft uitstaan, maar het tekort voor volgend seizoen 'de grootste horde' voor potentiële investeerders en ook de belangrijkste reden om zich uiteindelijk terug te trekken.

Het indienen van een begroting zonder een garantstelling voor het tekort daarop, omschrijft Parry als een 'massive unforced error'. "De licentie op deze manier in gevaar brengen is simpelweg onverantwoordelijk", schrijft de Amerikaan verderop. "Beter een realistische, levende club dan een ambitieuze, dode club", vervolgt Parry. Die doet dan ook een beroep op Reijntjes en adviseur Paul van der Kraan om de verwachte uitgaven in de ingediende begroting naar beneden bij te stellen: "Dat, in combinatie met het kapitaal dat via de ongelooflijke crowdfundingsactie en door de leden van de business club is binnengebracht, is voldoende om het gat te dichten en een sluitende begroting te presenteren."

Handreiking

Daarnaast schrijft Parry dat ook hij 'zijn steentje wil bijdragen' aan het veiligstellen van de licentie. Zodra er een evenwichtige begroting ligt, zal de Common Group het terugbetalen van de lening aan Vitesse uitstellen tot juli 2025. "We hopen dat andere schuldeisers hetzelfde zullen doen, als ze dat kunnen", leest het. Sportmarketeer Chris Woerts reageert op X op het gebaar van de Common Group: "Feitelijk zegt Parry: 'Ik wil nog wel een jaartje wachten, maar ik wil mijn geld met een woekkerrente van twaalf (!) procent terug! Geen handreiking, geen opening, helemaal niets. En Vitesse zit helemaal klem!"