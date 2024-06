Koeman maakt eerste, tweede, derde en vierde aanvoerder Oranje bekend

draagt donderdagavond de aanvoerdersband bij het Nederlands elftal tegen Canada. De verdediger is geselecteerd omdat hij van alle basisspelers de meeste ervaring heeft in het Nederlands elftal, vertelt bondscoach Ronald Koeman aan de NOS.

Eerste aanvoerder Virgil van Dijk begint op de bank tegen Canada. Zodoende krijgt Koeman kort voor de aftrap de vraag of Blind de tweede aanvoerder is achter Van Dijk. “Nee, want Virgil is de eerste aanvoerder, Nathan Aké de tweede, Frenkie de derde en toen heb ik gezegd: als het de vierde moet zijn, dan is het degene met de meeste interlands.”

Blind speelde 107 interlands voor Oranje; in de basisopstelling komen Georginio Wijnaldum (92) en (91) in de buurt. De verdediger van Girona droeg in oktober 2018 voor het laatst de aanvoerdersband voor Oranje, 2060 dagen geleden. Slechts drie spelers hadden ooit een langere periode tussen twee wedstrijden waarin ze als aanvoerder het veld betraden bij Oranje.

De reserverol voor Van Dijk is opvallend, al had de verdediger er volgens Koeman wel begrip voor. “Jawel! Hij vroeg nog, als de wedstrijd al beslist is, of ik hem er nog even in wilde zetten voor een extra interland. Maar we gaan dat bekijken.”

