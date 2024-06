Menzo mag hopen op voormalig Jong Oranje-speler: 'Ja, ik heb contact met Suriname'

Stanley Menzo, die in maart terugkeerde als bondscoach van Suriname, kan in de toekomst mogelijk beschikken over . De 25-jarige centrale verdediger van Union Berlin kwam in het verleden tot vijf wedstrijden in Jong Oranje, maar beseft dat een interlandloopbaan in het 'grote' Nederlands elftal lastig wordt gezien de vele gegadigden op zijn positie.

In een interview met Voetbal International bevestigt Doekhi desgevraagd dat hij is gepolst door de Surinaamse voetbalbond, waar behalve de teruggekeerde Menzo ook directeur Brian Tevreden probeert diverse spelers over te halen om voor het Zuid-Amerikaanse land te kiezen. "Ja, ik heb contact met Suriname. Er lopen gesprekken", zegt Doekhi.

De oud-speler van Vitesse, die zijn opleiding genoot bij Excelsior en Ajax, toont zich realistisch over zijn kansen in het 'grote' Oranje van bondscoach Ronald Koeman. "In het Nederlands elftal is op mijn plek veel concurrentie. De spelers die daar staan, spelen bij Liverpool, Manchester City en Bayern München", klinkt het.

Voorlopig heeft Doekhi de knoop echter nog niet doorgehakt om voor Suriname te gaan spelen: "Daar denk ik over na. Ik sluit dat zeker niet uit, maar een definitieve beslissing heb ik nog niet gemaakt. Ik zie het als een serieuze optie". Wel merkt de verdediger dat de Surinaamse ploeg stappen aan het zetten is: "Het leeft steeds meer en er komen telkens jongens bij. De komende interlands zitten Etienne Vaessen en Gyrano Kerk voor het eerst bij de selectie. Ik zie een stijgende lijn, daar wordt onderling ook over gesproken", besluit Doekhi het onderwerp.

