Derksen haalt uit na Nederland - Frankrijk: 'Hij is de meest opvallende speler ter wereld, met een arrogant gezicht'

Johan Derksen pakt aan na de wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk (0-0). De analist van Vandaag Inside vindt dat Depay een arrogante uitstraling heeft, maar op het veld te weinig laat zien.

Depay kreeg tijdens de wedstrijd al de nodige kritiek, bijvoorbeeld van Wayne Rooney en van Rosyton Drenthe. Na het laatste fluitsignaal sluit ook Derksen zich aan bij de criticasters. “Memphis is op het ogenblik de meest opvallende speler ter wereld, maar niet vanwege zijn spel. Met een heel arrogant gezicht wil hij iedere vrije trap en corner nemen. Maar is het is niks!”

Artikel gaat verder onder video

René van der Gijp ergert zich aan het gebrek aan diepgang bij de spelers van Oranje, onder wie bij Depay. “Memphis is een soort Neymar aan het worden. Die heeft zich twee jaar geleden voorgenomen: ik ga niet meer diep zonder bal. En misschien zit die haarband te strak”, grapt Van der Gijp. “Dan loopt het bloed niet lekker.”

Dat het spel van Oranje niet om over naar huis te schrijven was, is volgens Van der Gijp van ondergeschikt belang. “Het is een toernooi, het was geen leuke wedstrijd om naar te kijken, maar je hebt een punt en je bent bijna door. In het toernooi maakt het totaal niet uit. Laten we wel realistisch zijn: als je voor het toernooi zou kunnen tekenen voor 0-0, dan zou dat prima zijn.”

