Derksen haalt uit naar ‘zwakke en onprofessionele’ Koeman: ‘Dat kun je niet maken’

Johan Derksen is kritisch op bondscoach Ronald Koeman. De analist vindt het ‘zwak en onprofessioneel’ dat niet hij maar Virgil van Dijk en Nathan Aké aanschoven voor de persconferentie. Volgens Derksen had Koeman zijn verantwoordelijkheid moeten nemen.

Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, vroeg tijdens het persmoment duidelijkheid bij de perschef Bas Ticheler over de afwezigheid van de bondscoach. “Er komt vanzelf weer een persconferentie met de bondscoach. Het is niet aan mij om nu te verantwoorden waarom Koeman er niet bij is", reageerde Ticheler, die ook een advies had voor Driessen. "Ik zou zeggen: kies ervoor om de vragen aan een van de spelers te stellen. Over dit soort dingen wil ik op een ander moment graag met iedereen van gedachten wisselen, maar ik vind het niet helemaal gepast om dat nu hier te doen."

René van der Gijp begrijpt de kritiek van Driessen. Hij had er vandaag (vrijdag, red.) zeker moeten zitten. Na zo'n deceptie moet hij er zitten”, aldus Van der Gijp, die de situatie ook nuanceert, bij Vandaag Inside Oranje. “Het leuke van voetbal is ook wel weer dat er weer een volgende wedstrijd komt. We moeten dit ook gewoon nu afsluiten.”

‘Kun je niet maken’

“Ik vind überhaupt: dit land leeft zo mee met het Nederlands elftal. Dat is met geen land vergelijkbaar. Ik vind wel dat ze een morele verplichting hebben om naar het land toe hun PR te bedrijven. En dan niet dat een bondscoach, die overal verantwoordelijk voor is, er nu niet zit. Want als hij dadelijk met de cup naar huis gaat, nou dan wil hij wel uitgebreid geïnterviewd worden. Ik vind het heel zwak en onprofessioneel dat de bondscoach nu niet zegt: jongens, ik ben verantwoordelijk laat ze maar komen, ik zit er.”

Derksen blijft vervolgens benadrukken dat hij het onbegrijpelijk vindt dat Koeman zijn gezicht nu niet laat zien op de persconferentie. “Dat kun je niet maken met dagbladen die iedere dag een stuk moeten aanleveren. Dan vraag je om onzinstukken." Tafelgenoot Wierd Duk is het met Derksen eens. "Het is heel slecht voor zijn eigen PR."

‘Misschien leuk voor de Donald Duck’

Noa Vahle springt wel in de bres voor Koeman. De bondscoach zou na de wedstrijd tegen Oostenrijk (2-3 nederlaag) wel zijn verantwoordelijkheid hebben genomen voor de wanvertoning in Berlijn. De verslaggever verwacht dat Koeman op zijn vroegst maandagavond aan zal schuiven bij de persconferentie. “Dan moet hij in principe aanschuiven omdat dat de avond voor de wedstrijd is”, vertelt Vahle.

Bij het persmoment van zaterdag schoven Verbruggen en Reijnders aan en dat is een onbegrijpelijke keuze volgens Derksen. "Een volwassen journalist die analytische stukken wil maken komt niet voor Verbruggen of Reijnders. Misschien is dat leuk voor de Donald Duck...", besluit de analist kritisch.

