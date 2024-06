Dit schrijven de kranten in Frankrijk over het Nederlands elftal na gelijkspel

De media in Frankrijk zijn niet enthousiast na de wedstrijd tegen Nederland (0-0) op het EK. In Frankrijk wordt geconcludeerd dat les Bleus zichzelf hebben benadeeld door de kansen niet te benutten. Nederland zal blij zijn met het punt, zo vermoedt men.

L'Équipe betitelt het spel van Frankrijk als 'lomp', doelend op de gemiste kansen om te scoren. "Frankrijk kreeg bijna de rekening gepresenteerd met een raak schot van Xavi Simons, maar het doelpunt werd geannuleerd vanwege hinderlijk buitenspel van Dumfries, die ervoor zorgde dat Maignan niet naar links kon duiken."

Le Monde spreekt van een 'frustrerend gelijkspel' voor Frankrijk. "Frankrijk had meer dan zestig procent balbezit en had meer schoten (zestien om acht, red.), maar het ontbrak aan een stukje realisme, zoals bij het misverstand tussen Rabiot en Griezmann in de veertiende minuut. Nederland was zuiverder, met vier schoten op doel.” De krant geeft de wedstrijd het ‘cijfer’ C. “Er ging technisch gezien te veel fout om een hoger cijfer toe te kennen.”

RMC Sport wijst op de absentie van Mbappé. "Het was een wedstrijd waar geen geur of smaak aan zat. Zonder Mbappé ontbrak het aan doelpunten en inspiratie. Les Bleus oogden bleekjes zonder Mbappé. Oranje was echter niet veel beter. “Door persoonlijke fouten gaven de Fransen munitie aan de Nederlanders, maar Nederland was net zo onhandig als Frankrijk in de afrondende fase (kijk naar Frimpong en Gakpo).”

De krant Le Figaro noemt Frankrijk 'veel te ineffectief'. "Soms vergeet je een gelijkspel zodra het laatste fluitsignaal klinkt. Soms houd je het gevoel dat je niet alles eruit hebt gehaald. Deze wedstrijd was er een in de laatste categorie. De Fransen zullen hun gebrek aan realiteitszin in de afrondende fase betreuren, terwijl de Bataven (Nederlanders, red.) erg blij zijn met een puntendeling."

