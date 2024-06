De Telegraaf noemt prijs die Ajax moet betalen voor Weghorst: 'Twente hikt daar enorm tegenaan'

Mocht Ajax daadwerkelijk willen overnemen dan zal Ajax met vijf miljoen euro moeten overmaken naar het Engelse Burnley, weet Mike Verweij. Een overstap naar FC Twente is volgens de clubwatcher van de Amsterdammers ook niet uitgesloten, alleen hikken de Tukkers aan tegen de transfersom die gevraagd wordt voor de 31-jarige Weghorst.

“Ik zat vannacht bijna in de vangrail toen ik het telefoontje kreeg dat hij niet naar FC Twente zou gaan omdat hij mogelijk naar Ajax gaat”, vertelt Verweij in de podcast Kick-Off. De clubwatcher van de Amsterdammers sluit daarmee een mogelijke transfer naar FC Twente van de spits nog niet uit. “Twente heeft zeker nog wel een kans, de tijd is namelijk in hun voordeel”, erkent Verweij. “Zij kunnen wel gelijk handelen, alleen hikken ze wel heel erg tegen die transfersom van vijf miljoen euro aan. Het is ook geen goedkope jongen, hij zal ook veel willen verdienen. Maar hij heeft zelf aangegeven dat hij liever naar Ajax gaat dan naar FC Twente op dit moment. Alleen Ajax kan op dit moment nog niet schakelen."

Pim Sedee haakt daarop in dat Weghorst bij Ajax een speler voor de bank zal zijn, mocht Brian Brobbey blijven. “Weghorst gaat echt niet op de bank zitten”, reageert Driessen. “Daar neemt hij echt geen genoegen mee. Je ziet dat het gisteren lijkt alsof zijn laatste oortje is versnoept. Dat schiet natuurlijk niet op. Dat worden concurrenten van elkaar, ze zijn natuurlijk nu al concurrenten van elkaar en dat worden ze dan bij Ajax opnieuw”, aldus de chef voetbal van De Telegraaf.

"Als je mensen bij AZ hoort: Wout is echt een absolute winnaar en daar gaat hij heel ver in. Dus in Alkmaar had hij uiteindelijk niet heel veel vrienden over. Maar misschien is het bij Ajax goed dat de boel een keer opgeschud wordt, want het is daar wel een beetje ingedut. Weghorst accepteert het natuurlijk niet als ze drie dagen vrij zijn of dat ze om half twee de stad in mogen. Dus misschien is zo'n voetbalgek, in de goede zin van het woord, wel heel goed voor Ajax”, vervolgt Verweij.

Collega Driessen sluit zich daarbij aan. “Weghorst brengt misschien wel iets buiten het veld wat bij Ajax gemist wordt. Een soort professionele inslag die je moet hebben, die is verdwenen met het vertrek van Tadic, Blind en Klaassen. Wat dat betreft kan hij al een versterking zijn. En je loopt natuurlijk fluitend door de Eredivisie met Brobbey en Weghorst. Tegen PEC Zwolle, NAC, NEC.”

“Het is natuurlijk wel een geweldige ontwikkeling als hij naar Ajax zou komen. Dat wordt natuurlijk circus, circus Weghorst”, vervolgt Driessen enthousiast. “Ik vond dat optreden gisteren met dat grote kruis in zijn oor geweldig. Het is een fenomeen. Ik vind het ook wel leuk dat soort gasten nog rondlopen, die van hun hart geen moordkuil maken.

De komst van Weghorst wordt dan ook enorm toegejuicht. “Ajax kan gewoon voor vijf miljoen twintig doelpunten kopen. Hier word ik binnenkort gigantisch op afgerekend”, verwacht Verweij, die gecorrigeerd wordt door Driessen. “Twintig? Hij gaat echt naar de dertig. Bij AZ zat hij al dik over de twintig en toen was hij ook zo kwaad dat Jahanbakhsh topscorer van Nederland werd. Dat kon hij helemaal niet hebben”, reageert hij.