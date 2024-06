Driessen en Verweij juichen transfer Oranje-international toe: ‘Misschien wordt hij dan wel weer heel rustig’

Valentijn Driessen en Mike Verweij zouden het een goede zet vinden als de overstap maakt naar Manchester United. De centrale verdediger die nu met het Nederlands elftal op het EK is, zou mogen vertrekken bij Bayern München. Manchester United-trainer Erik ten Hag werkte bij Ajax uiterst succesvol samen met De Ligt.

"Het is te hopen dat Ten Hag bij De Ligt hetzelfde niveau naar bovenhaalt als wat hij bij Ajax haalde en dezelfde speler die hij bij Ajax was”, vertelt Driessen in de podcast Kick-off Oranje van De Telegraaf. “Die is hij na het vertrek bij Ajax nergens meer geweest.”

Verweij besluit vervolgens om De Ligt te verdedigen. “Bij Bayern München is hij in periodes ook geprezen om zijn spel. Heeft hij ook gewoon hele goede periodes gehad. Ik ben het wel met je eens dat het over de hele linie beter kan en moet, maar het is niet zo dat hij vanaf zijn tijd bij Juventus geen goede wedstrijd meer heeft gespeeld.”

“Het blijft wild”, reageert Driessen. “Dat vond ik hem bij Ajax juist niet, toen vond ik hem altijd heel geconcentreerd. Toen had hij veel meer oog voor de situatie zonder er blind in te gaan. Nu lijkt het iedere keer wel alsof er situaties ontstaan waarin hij denkt: die is voor mij. Dan gaat hij er honderd procent voor, terwijl je af en toe als verdediger de situatie ook moet inschatten: wanneer moet ik wel gaan, wanneer moet ik niet gaan.”

Transfer naar Manchester United logische keuze

Driessen bekent dat hij veel wedstrijden van Bayern München heeft gezien omdat de Duitsers ver kwamen in de Champions League. Toch ziet hij steeds dezelfde dingen fout gaan bij De Ligt. “Natuurlijk haalt hij wel eens een bal van de lijn en uiteraard heeft hij ook de kwaliteiten. Ik vind gewoon dat ik de De Ligt van Ajax daarna nooit meer heb gezien.”

“Dat was ook De Ligt onder Ten Hag”, erkent Verweij. “Dus misschien dat hij onder Ten Hag wel weer heel rustig wordt. Matthijs de Ligt is een enorme winnaar en misschien dat dat ook wel bewijsdrang is, omdat hij misschien zelf ook wel voelt dat hij over de hele linie niet geweldig speelt. Dat hij daarom geforceerd zich elke keer maar wil bewijzen. Misschien als Ten Hag hem het vertrouwen geeft. Ik zou het een hele logische keuze vinden.”

