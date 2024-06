Driessen wil basisspeler Oranje op de bank: ‘Kan als invaller heel goed het verschil maken’

Valentijn Driessen denkt dat als invaller beter tot zijn recht zal komen. De aanvaller van Oranje speelt tot nu toe een teleurstellend EK en kan volgens de journalist beter als invaller het verschil maken.

“Mike heeft onderzoek gedaan naar Depay en die heeft ook geconstateerd dat hij als invaller heel goed het verschil kan maken, onder andere bij Atlético Madrid”, begint Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Dus je kunt hem ook gewoon later brengen, dan breng je hem het laatste half uur. Dan doet die nog een beetje extra wedstrijdritme op en is hij nog een beetje in de weer. Misschien dat hij het dan wel oppakt.”

Driessen geeft Depay ook nog een tip mee voor zijn spel. “Hij moet gewoon doen wat iedere spits moet doen, dat is veel in de spits blijven”, geeft hij aan. “Als je uit de spits komt, gewoon heel balvast zijn en geen ballen verliezen op het middenveld, sneller kaatsen en diepgaande acties moet hij maken. Dat is de Depay die we hebben gezien tegen IJsland en die zien we op het EK vooralsnog niet. Het is heel veel Depay voor zichzelf, het moet veel meer voor het elftal zijn. Maar als hij eenmaal in de zestien aan de bal komt, is hij levensgevaarlijk. Dan weet echt helemaal niemand wat hij gaat doen.”

Over de vraag wie er dan moet starten in de spits, is de chef voetbal van de krant duidelijk. “Zirkzee maakt op mij een prima indruk op de trainingen die ik heb gezien. Hij heeft ook de stijl van een spits die je graag in het Nederlands elftal zou zien. Als Koeman van plan is om Depay bijvoorbeeld rust te geven, zou hij een heel goed alternatief zijn. Ik denk dat hij een beter alternatief is dan Brobbey, alleen al omdat Brobbey in dit trainingskamp geblesseerd is geweest.”

