Duitsers reageren geschokt op zeer omstreden melodie tijdens Spanje - Italië

Duitse twitteraars reageren geschokt op een op het eerste gezicht weinig opvallend moment in de 21ste minuut van de wedstrijd tussen Spanje en Italië op het Europees Kampioenschap. Vanaf de tribunes zet een trompet plotseling de omstreden - en in de EK-stadions verboden - melodie van L'amour toujours van Gigi d'Agostino uit 1999 in.

In Duitsland ontstond grote beroering toen eerder dit jaar een filmpje opdook van jongeren die vakantie vierden op het Waddeneiland Sylt. Op de melodie van L'Amour toujours werden teksten als 'Ausländer raus" ("buitenlanders eruit") en "Deutschland den Deutschen" ("Duitsland voor de Duitsers") gezongen. Sindsdien wordt het nummer schijnbaar in Duitsland als 'een hymne voor extreem-rechts' gebruikt, schreef de Volkskrant vorige week nog.

De UEFA besloot voorafgaand aan het EK dat het nummer niet in de stadions afgespeeld mag worden. Dat betekende dat Oostenrijk, volgende week de derde tegenstander van Oranje in de poule, op zoek moest naar een andere goal-tune.

Op de tribunes van de Veltins-Arena in Gelsenkirchen was het nummer in de 21ste minuut dus tóch te horen, volgens onbevestigde berichten werd het op een trompet ingezet vanuit een Spaans supportersvak, anderen melden juist dat het vanuit de Italianen kwam. Later werd het nummer nog een aantal keer ingezet in de thuishaven van Schalke 04, al deed de trompet toen niet meer mee. Duitse twitteraars reageren boos. "Iemand speelt L'amour toujours op een trompet, dat kan toch niet waar zijn", vraagt een kijker zich af. "Ik geloof dat de Italianen het verhaal van dat nummer in Duitsland niet kennen", schrijft een ander.

