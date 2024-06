Aanvaller Engeland gespot met bloed op de kin voor wedstrijd tegen Slowakije: zeer opmerkelijk voorval

werd tijdens de Engelse training gespot met een enorme wond op zijn kin. Inmiddels is de oorzaak van de wond van de aanvaller van Newcastle United bekendgemaakt door Engelse media zoals The Sun en The Guardian. Engeland speelt zondag om 18.00 uur in Gelsenkirchen tegen Slowakije in de achtste finale.

De Engelse fans schrokken even toen ze Gordon met een bebloede kin over het trainingsveld zagen lopen. Eind goed al goed, de Engelse aanvaller is van zijn fiets gevallen onderweg naar het trainingsveld. Gordon kan naar verluidt gewoon starten in de wedstrijd tegen Slowakije, al is het nog maar de vraag of Gareth Southgate hem opstelt.

Artikel gaat verder onder video

Veel Engelsen zijn niet blij met de manier waarop Southgate zijn team aanstuurt. Gordon lijkt enorm dicht bij een basisplek te zijn, maar de bondscoach lijkt het nog niet te zien zitten om met de man uit Liverpool in de aanval te beginnen.

