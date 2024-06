Engelse fans wijzen massaal dezelfde zondebok aan: 'Jij verpest mijn hele zomer!'

De supporters van Engeland zijn helemaal klaar met bondscoach Gareth Southgate, die verantwoordelijk wordt gehouden voor het bij tijd en wijle dramatische spel dat tegen Denemarken op de mat wordt gelegd.

Southgate leidde The Three Lions - drie jaar geleden nog verliezend finalist en ook nu weer door velen op het lijstje met favorieten voor de titel gezet - in de eerste groepswedstrijd naar een benauwde 1-0 zege op Servië. Het tweede duel verloopt vooralsnog nóg slechter, waarbij vooral het uiterst povere spel van de Engelsen opvalt. Onder meer Michiel Kramer sprak zich daar vlak voor rust al ondubbelzinnig over uit, maar ook de Engelse fans kunnen er wat van.

Volg hier LIVE de slotfase van het duel tussen Denemarken en Engeland

Op X, waar de hashtag #Southgate inmiddels trending topic nummer één is, regent het negatieve reacties. "Southgate, je verpest mijn zomer', schrijft een supporter. "De FA moet zich schamen dat deze gouden generatie aan Southgate wordt verkwanseld", meent een ander. Een derde fan pleit voor drastisch ingrijpen: "Het is tijd om Southgate te ontslaan en Eddie Howe voor de rest van het toernooi aan te stellen."

Southgate you're ruining my summer — GR_#Glazersout (@TheRealGene4) June 20, 2024

We are absolutely fucking shit. English FA should be ashamed wasting this golden generation on Southgate — Gaff (@thesoopabees) June 20, 2024

Its time to sack Southgate and get Eddie Howe in for the rest of the tournament #DENENG — John Pork (@johnpork_1892) June 20, 2024

This England team is not winning anything while Southgate is the manager — Dean 🇱🇨 (@DeanPeniro) June 20, 2024

No Palmer still? lol



Southgate is a joke — σℓαωαℓє ™ 🧗🏾 (@iam_waley) June 20, 2024

Make some changes Southgate you cunt we’re struggling. Geezer has one plan and that’s it, 0 tactics — Reg (@FruitnVeggie) June 20, 2024

For me Southgate out absolutely bullshit I’m going in garden — Darren Williams (@Dippydaz1977) June 20, 2024

I’m not sure Gareth Southgate understands football. — Rachael (@RachFearon91) June 20, 2024