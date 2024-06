Fabrizio Romano noemt één specifieke naam als vervanger van Frenkie de Jong

Volgens Fabrizio Romano is de kans groot dat door Ronald Koeman alsnog bij de groep van het Nederlands elftal wordt gehaald als vervanger van . Maatsen heeft een uitstekende tweede seizoenshelft bij Borussia Dortmund achter de rug en behoorde tot de voorselectie van Oranje voor het EK in Duitsland, maar overleefde de laatste schifting niet. Door het afvallen van De Jong zou de vleugelverdediger alsnog mee naar Duitsland kunnen gaan.

Maatsen begon het afgelopen seizoen nog als speler van Chelsea, maar slaagde er in Londen niet in een basisplaats te veroveren. Hij vertrok in januari op huurbasis naar Borussia Dortmund en in het land van het Europees Kampioenschap ging het hem een stuk beter af. Maatsen veroverde al snel een basisplaats en maakte indruk in de Champions League, waarin hij met onder meer een treffer tegen Atlético Madrid een belangrijk aandeel had in het bereiken van de finale. Een paar dagen voor de eindstrijd kreeg Maatsen echter een persoonlijke teleurstelling te verwerken: hij was door Koeman niet opgenomen in de definitieve selectie voor het EK.

De beslissing van Koeman om Maatsen thuis te laten leidde tot veel verbaasde en kritische reacties. Nu is de kans aanwezig dat de vleugelverdediger zich alsnog bij het Nederlands elftal mag melden. De doorgaans zeer goed geïnformeerde Romano meldt dat hij heeft begrepen dat Maatsen zelfs ‘goede kans’ heeft om opgeroepen te worden als vervanger van De Jong. De middenvelder van FC Barcelona herstelt onvoldoende van zijn enkelblessure en moest maandagavond definitief een streep zetten door deelname aan de eindronde. Koeman liet na afloop van het oefenduel met IJsland (4-0 winst) weten dat hij al een vervanger in zijn hoofd heeft, maar noemde geen naam. Quinten Timber, Mats Wieffer en Marten de Roon zijn wegens blessures sowieso geen optie.

🚨🇳🇱 Understand Ian Maatsen has good chances to be called up by Koeman after Frenkie de Jong’s injury. pic.twitter.com/0LQUGviO2m — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2024

