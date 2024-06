Feyenoord ontvangt miljoenenbod op Hancko, maar veegt het resoluut van tafel

Atlético Madrid geeft gas en hoopt David Hancko spoedig over te nemen van Feyenoord, zo meldt 1908.nl donderdagochtend. Spaanse media maakten donderdagochtend vroeg al melding van interesse van Atleti in Hancko en dat klopt volgens de doorgaans goed ingevoerde supporterssite. Feyenoord heeft zelfs al een concreet bod ontvangen.

Atlético Madrid ziet in de Slowaakse verdediger van Feyenoord de ideale opvolger van Mario Hermoso, die deze zomer vertrekt bij de club uit Madrid. De Spaanse grootmacht hoopt Hancko dan ook vroegtijdig in deze transferwindow vast te leggen, maar makkelijk gaat dat niet. Het openingsbod van twintig miljoen euro komt namelijk totaal niet in de buurt van wat Feyenoord voor de Slowaaks international verlangt. De concrete aanbieding van Atleti is door technisch directeur Dennis te Kloese resoluut van tafel geveegd.

De concrete belangstelling van de Madrilenen in Hancko zal echter blijven, weet 1908.nl. De verwachting is dan ook dat Atlético Madrid zich opnieuw gaat melden in Rotterdam-Zuid, maar de club zal dan wel een sterk verbeterde aanbieding op tafel moeten leggen. Volgens 1908.nl vertrekt Hancko in ieder geval niet voor minder dan 35 miljoen euro uit De Kuip. Het liefst houden de Rotterdammers de centrale verdediger sowieso nog in Rotterdam.

Hancko zelf is echter wel gecharmeerd van de belangstelling uit Spanje, waardoor de kans bestaat dat als Atlético Madrid het gewenste bedrag op tafel legt, Hancko ook gewoon vertrekt bij Feyenoord.