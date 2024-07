Feyenoord pakt door en heeft met Argentijnse spits volgende aanwinst binnen

Feyenoord heeft de volgende aanwinst voor het nieuwe seizoen binnen. De komst van hing de voorbije periode al in de lucht, maar is nu ook definitief. De Argentijnse spits komt over van het Amerikaanse Philadelphia Union. Met Carranza heeft de nummer twee van het afgelopen seizoen in Nederland de mogelijke vervanger van Santiago Giménez alvast binnen.

Giménez heeft een wisselvallig seizoen achter de rug. De Mexicaan scoorde in de eerste seizoenshelft aan de lopende band, maar was na de winterstop een stuk minder goed op dreef. De verwachting is desondanks dat hij deze zomer een nieuwe stap gaat maken. Met Ayase Ueda haalde Feyenoord vorig jaar al een stand-in van Giménez in huis, maar de Japanner kon in de minuten die hij kreeg weinig tot niet overtuigen. Ueda krijgt er met Carranza een concurrent bij. Feyenoord maakt zondagmiddag officieel melding van diens komst.

Artikel gaat verder onder video

Inter Miami telde in de zomer van 2019 een kleine zes miljoen euro neer voor de komst van Carranza, maar de centrumspits werd in eerste instantie nog voor een half jaar verhuurd aan Banfield. Die club liet hij eind 2019 definitief achter zich. Carranza speelde vervolgens twee jaar voor Inter Miami, dat hem eind 2021 op huurbasis liet vertrekken naar Philadelphia Union. Die club nam hem in de zomer van 2022 definitief over. Voor Philadelphia Union was hij in 95 wedstrijden 43 keer trefzeker en goed voor twintig assists. Daarmee speelde hij zich dus in de kijker van Feyenoord.

De Argentijn was bij Philadelphia Union nog in het bezit van een contract tot en met het einde van dit jaar. Feyenoord hoeft desondanks geen transfersom te betalen. Carranza is na Anis Hajd-Moussa, Gijs Smal, Chis-Kévin Nadje en Aleks Zevkovic alweer de vijfde zomeraanwinst voor de Rotterdammers.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Gelder voorziet problemen bij Feyenoord: ‘Ik ben ervan overtuigd dat het niet lang goed gaat’

Jack van Gelder en Rutger Castricum verwachten dat het snel weer fout zal gaan bij Feyenoord.