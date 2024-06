Frenkie de Jong nog altijd absent op trainingsveld van Oranje, laatste spelers sluiten vrijdag aan

staat nog altijd niet op het trainingsveld bij Oranje, zo meldt De Telegraaf. De middenvelder van FC Barcelona was zaterdag kort aanwezig op de training, maar moest al snel geblesseerd afhaken.

De Jong liep eind april een enkelblessure op die hem nog altijd aan de kant houdt. Zaterdag stond hij voor het eerst weer op het trainingsveld, maar na de warming-up moest hij de rest van de training laten schieten. Ook op woensdag, de dag voor de eerste oefenwedstrijd in aanloop naar het EK, staat de middenvelder nog altijd niet op het trainingsveld.

De hoop is dat De Jong op tijd fit is voor de eerste wedstrijd op het EK, op zondag 16 juni in Hamburg tegen Polen. Dat de middenvelder de oefenwedstrijden tegen Canada en IJsland aan zich voorbij zou laten gaan, was al bekend.

Naast De Jong ontbreken woensdag ook Teun Koopmeiners en Tijjani Reijnders nog altijd op de training. De middenvelder van Atalanta speelde zondag met zijn club nog de laatste competitiewedstrijd in de Serie A, terwijl het AC Milan van Reijnders was afgereisd naar Australië voor een oefenwedstrijd tegen AS Roma. Beide spelers sluiten vrijdag aan bij de selectie van Ronald Koeman.

