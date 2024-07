Fresia Cousiño Arias krijgt een vraag over Brian Brobbey en schiet direct in de lach

Fresia Cousiño Arias vindt een van de leukste spelers om te interviewen, maar tegelijkertijd ook een speler waarbij je zeer scherp moet zijn als je met hem het gesprek aangaat. De journaliste geeft aan het interview met de spits van de Amsterdammers niet met stress in te gaan, maar wel met een bepaalde gedachte.

In het programma Matchday van Supergaande gaat Cousiño Arias met verschillende tafelgasten in gesprek over het interviewen van voetballers, iets wat Cousiño Arias met haar werk bij sportzender ESPN wekelijks doet: "Ik interview wel het liefst gewoon spelers die je een beetje kunnen verrassen en een open houding hebben", begint Cousina Arias in het programma Matchday, gemaakt door leden van de hiphopgroep Broederliefde. Vervolgens laat een van de tafelgasten de naam van Ajax-spits Brobbey vallen. Cousiño Arias moet direct hardop lachen: "Brobbey is iets lastiger, maar dat levert wel altijd iets leuks op. Je moet bij hem wel echt scherp zijn, want je weet niet wat het gaat brengen", benadrukt de journaliste.

Quilindschy Hartman, ook te gast in het programma, is voor de verslaggeefster ook iemand die ze graag interviewt namens ESPN: "Quilindschy is leuk om te interviewen, Bryan Linssen is leuk om te interviewen. Het zijn spelers die of heel serieus uit de hoek kunnen komen, of je kan even een grapje met ze maken. Ze willen zelf ook naar je luisteren, dus dan is het ook meer een gesprek", legt Cousiño Arias uit. Ze vindt het heel fijn om daadwerkelijk tot een gesprek te komen met spelers: "Soms heb je niet echt het gevoel dat je echt een gesprek aan het voeren bent. Dan stel ik mijn vragen, maar heeft iemand zijn antwoorden ook al paraat", zegt de in Amsterdam geboren verslaggeefster tot slot.

