Groot nieuws uit Engeland: Ten Hag krijgt bij United gezelschap van Eredivisie-trainer

René Hake wordt vermoedelijk een van de nieuwe assistenten van Erik ten Hag bij Manchester United. Dat meldt de doorgaans zeer goed geïnformeerde Fabrizio Romano althans. Hake loodste Go Ahead Eagles in het afgelopen seizoen nog naar Europees voetbal, maar staat nu op het punt om evenals Ruud van Nistelrooij zijn krabbel te zetten onder een contract op Old Trafford.

Het was de voorbije maanden de grote vraag of Ten Hag zou aanblijven als hoofdtrainer van Manchester United. De voormalig trainer van onder meer FC Utrecht en Ajax loodste de gevallen grootmacht tijdens zijn eerste seizoen in Engeland nog naar de derde plaats in de Premier League én de eindzege van de League, maar in de afgelopen jaargang hielden de resultaten niet over. Manchester United greep naast een Champions League-plek en leek voor volgend seizoen zelfs helemaal geen Europees ticket te bemachtigen.

De ploeg van Ten Hag verbaasde echter vriend en vijand door Manchester City in de FA Cup-finale op een 2-1 nederlaag te trakteren. Die zege kwam Ten Hag heel goed uit. De Tukker mag aanblijven als hoofdtrainer. De verwachting is dat de selectie flink op de schop gaat en ook in de technische staf van Ten Hag gaat een frisse wind waaien. Van Nistelrooij werd al genoemd als mogelijke nieuwe assistent en nu schuift Romano ook de naam van Hake naar voren. Volgens de Italiaanse transfergoeroe gaat men op Old Trafford er zelfs vanuit dat naast Van Nistelrooij ook Hake de stap naar Engeland gaat maken. “Club is zelfverzekerd en klaar om nieuw contract getekend te krijgen voor Ten Hag + nieuwe staf”, zo klinkt het.

Een vertrek van Hake zou een enorme aderlating zijn voor Go Ahead Eagles. De oud-trainer van onder meer FC Twente en FC Utrecht arriveerde in de zomer van 2022 in Deventer en loodste de club vorig seizoen naar de finale van de play-offs voor Europees voetbal. Daarin werd afgerekend met FC Utrecht. Hake heeft bij Go Ahead Eagles nog een doorlopend contract, maar de mogelijkheid om als assistent van Ten Hag aan de slag te gaan bij een van de grootste clubs ter wereld lijkt hij niet aan zich voorbij te laten gaan.