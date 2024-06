Kraay junior pikt er één speler uit bij Frankrijk: ‘By far de beste van het veld’

Hans Kraay junior is enorm onder de indruk van . De ster van Atlético Madrid dook tijdens het duel tussen Nederland en Frankrijk overal op het veld op en kreeg voldoende kansen om de Fransen de zege te bezorgen, maar deze gingen er niet in. Toch wist de verdediging van Oranje zich bij tijd en wijle geen raad met de linkspoot.

“De enige die zich als een vis in het water voelde bij de Fransen, was Griezmann”, begint Kraay junior in de nabeschouwing van Nederland – Frankrijk op ESPN. “By far de beste van het veld. Die vindt voetballen zo ontzettend leuk… Bij Atlético Madrid speelt hij achter één diepe spits, nu bij Frankrijk achter drie aanvallers. Ik denk dat hij dit het allerfijnste vindt. Hij heeft drie mensen in zijn rug en kan doen en laten wat hij wil.”

Artikel gaat verder onder video

In de eerste helft miste Griezmann in korte tijd twee enorme kansen op 0-1. Bij de eerste maaide hij over de bal heen, maar daar kan hij volgens Kraay niets aan doen. “Rabiot moet die zelf erin schieten. Die moet hem gewoon in de korte hoek schieten. Hier komen we nog wel goed weg.” De aanvaller van Atlético Madrid dook overal op het veld op en was keer op keer gevaarlijk. “Je kunt niemand één op één op hem zetten. Hij is overal. In de zone zul je hem heel kort op zijn donder moeten zitten. Hele goede spelers zijn niet makkelijk te dekken, maar om hier één speler op te zetten… Je moet hem overgeven.”

‘Uitzonderlijke klasse’

Ook Kenneth Perez is zwaar onder de indruk van Griezmann, die hij benoemt als zijn speler van de dag. “Ik zou als club altijd op zoek gaan naar de nieuwe Griezmann”, geeft hij aan in EK-praat op ESPN. “Ik vind het weergaloos. Hij was niet eens top vandaag, maar gewoon hoe hij beweegt op het veld. Hoe hij elke ruimte ziet, benut, bespeelt… Het is uitzonderlijke klasse. Hij is niet supersnel, hij is niet supersterk, hij is niet superlang, maar hij is zo onvoorstelbaar slim, denkt snel en staat nooit stil.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Topscorers EK 2024: de stand in de strijd om de Gouden Schoen

Hier vind je de volledige stand in de strijd om de Gouden Schoen van het EK 2024.