Hélène Hendriks enthousiast na aangename verrassing: ‘Heb je zijn telefoonnummer al?’

Het Nederlands elftal verblijft tijdens het EK in Wolfsburg en trainde afgelopen woensdag onder het toeziend oog van zo'n 1500 Duitsers, waaronder Dennis Weilmann, de burgemeester van Wolfsburg, openbaar. Na afloop sprak Noa Vahle met hem en zijn uiterlijk kon de verslaggeefster, evenals Oranjezomer-presentatrice Hélène Hendriks, wel bekoren.

Hendriks opende het onderwerp door aan Vahle te vragen hoe de openbare training was. “Er was geen Nederlander te bekennen, maar er waren heel veel kinderen, zo'n 1.500 inclusief ouders”, vertelt Vahle bij De Oranjezomer. “Dat waren dus allemaal Duitsers met Nederlandse vlaggen en dat vond ik wel een leuk aangezicht, dat zie je natuurlijk normaal gesproken niet snel gebeuren.”

Daarnaast bevond zich in het publiek nog een bijzondere gast. “De burgemeester van Wolfsburg was er ook”, weet Vahle. “Hij was helemaal in zijn nopjes dat het Nederlands elftal hier zijn basecamp heeft. Hij wilde zelfs op de foto met Ronald Koeman, want dat vond hij een grote held.”

Vahle herinnerde de burgemeester van Wolfsburg aan een actie uit 1988 van Ronald Koeman, toen de huidige bondscoach van het Nederlands elftal zijn billen afveegde met het shirt van de Duitse middenvelder Olaf Thon. “Dat waren andere tijden denk ik. Het is hem vergeven”, zegt burgemeester Dennis Weilmann.

Het knappe uiterlijk van Weilmann was een aangename verrassing voor Hendriks. “Zo, wie is die burgemeester Noa? Heb je zijn telefoonnummer al?”, reageerde ze. “Het is een leukerd hè. Hij heet Dennis Weilmann. Je kan hem even opzoeken op Instagram”, aldus Vahle. “Mag er wezen”, is Hendriks enthousiast.

