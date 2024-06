‘Heracles Almelo gaat zich in Rotterdam melden voor Feyenoord-talent’

Heracles Almelo wil zich versterken met , zo meldt 1908.nl. De rechtsback werd afgelopen seizoen door Feyenoord verhuurd aan Excelsior, waarmee hij zondag degradeerde uit de Eredivisie.

Benita werd afgelopen seizoen door Feyenoord gestald bij stadgenoot Excelsior. In de competitie eindigden de Kralingers op de zestiende plaats, waardoor ze de nacompetitie in moesten. Hierin werd in de finale net verloren van NAC Breda, waardoor degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie een feit is. De verdediger speelde in alle competities 27 wedstrijden voor de Rotterdammers, waarin hij niet scoorde, maar wel drie assists afleverde.

Ondanks de degradatie wist Benita zich in de kijker te spelen van verschillende clubs in binnen- en buitenland. Daarvan zou Heracles de eerste zijn die concreet gaat worden voor de verdediger. Of dit om een huurperiode of definitieve transfer gaat, is niet bekend. Gezien het feit dat Benita in De Kuip nog maar een contract voor één seizoen heeft, lijkt een permanent vertrek aannemelijker.

Benita sloot in de zomer van 2016 aan bij de jeugdopleiding van Feyenoord. Na voor de verschillende jeugdteams van de Rotterdammers te hebben gespeeld, maakte hij op 26 augustus 2021 zijn debuut in de uitwedstrijd tegen Elfsborg in de voorrondes van de Conference League. Uiteindelijk kwam hij tot dusver tot zes duels in het shirt van Feyenoord, waarin hij één keer aangever was.

