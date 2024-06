Hiddink zou Xavi Simons niet opstellen tegen Frankrijk en wijst alternatief aan

Guus Hiddink voorziet dat Ronald Koeman vrijdag tegen Frankrijk één wijziging gaat doorvoeren in de basisopstelling van het Nederlands elftal. De voormalig bondscoach denkt dat de huidige keuzeheer en zijn staf er 'sterk over nadenken' om naar de bank te verwijzen en in zijn plaats op te stellen.

Hiddink schuift donderdagmiddag aan bij de NOS, waar hij als analist optreedt rond het duel tussen Denemarken en Engeland dat om 18.00 uur begint. Uiteraard moet eerst de situatie rond Oranje even worden besproken. "Guus, zou jij iets aan de opstelling veranderen? Zou je Simons laten spelen", wil presentator Rivkah op het Veld weten.

"Nou, ik denk dat er inderdaad opties zijn om nóg meer te kunnen penetreren aan de rechterkant", reageert de oud-trainer van onder meer PSV en Real Madrid. "Ik denk dat Koeman en zijn staf daar ook wel sterk over nadenken. Dus ik denk dat de man die de laatste keer een heel sterke indruk maakte, Frimpong, dat daar wel een kans inzit."

Youri Mulder begrijpt die gedachte: "Ik zei het net ook al. De snelheid kan in het tegenwoordige voetbal beslissend zijn, en die heeft hij. We hebben de snelste speler van de Premier League in onze selectie (Micky van de Ven, red.) en de snelste van de Bundesliga (Frimpong, red.), maar die zitten allebei op de bank, we doen er niets mee", lacht Mulder, voordat hij aangeeft dat hij Frimpong graag tegen de Fransen zou willen zien.

Volgens velen zou Koeman in dat geval ook een wijziging op de rechtsbackpositie moeten doorvoeren, maar Mulder denkt daar anders over. "Dan heb je de theorie dat Geertruida dan moet spelen, want die zou beter bij Frimpong passen", zeg de oud-international, die dat echter geen argument vindt. Hiddink sluit zich daarbij aan: "Dat kan Dumfries ook, die blijft dan iets meer achter en gaat hij er een keer overheen. Anders is hij continue rechtsbuiten", analyseert de oud-trainer.

