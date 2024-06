Hugo Borst doet opvallende claim en weet waarom Wijnaldum bij Oranje zit

Hugo Borst heeft vernomen waarom er bij het Nederlands elftal zo goed op staat. Dat Ronald Koeman besloot de aanvallende middenvelder mee te nemen naar het EK in Duitsland, heeft volgens Borst ook iets te maken met de aanvoerder van het Nederlands elftal: Virgil van Dijk.

In de Hard Gras podcast gaat de journalist in op Wijnaldum, die in het shirt van het Nederlands elftal ook de nodige minuten mag maken op dit EK: "Ik hoor nog wel eens wat. Ik denk dat Van Dijk erg hecht aan Wijnaldum en Koeman is heel goed met Van Dijk. Hiërarchisch is dat bepaald, ja", doelt Borst op het selecteren van de routinier. De journalist twijfelt aan de capaciteiten van Wijnaldum en is niet de enige: "Ik sprak ook met Emile Schelvis over Wijnaldum en die vond dat er in zijn tijd bij AS Roma al sleet op Wijnaldum zat."

"Het is altijd een buitgewoon aardige jongen geweest, maar op een gegeven moment is het wel op", zegt Borst tot slot over de middenvelder van het Nederlands elftal. Er is in Nederland veel kritiek geweest op het selecteren van Wijnaldum, waardoor zijn invalbeurten bij supporters van het Nederlands elftal zo nu en dan voor grote verbazing zorgen.

Het is niet de eerste keer dat Borst kritisch kijkt naar Wijnaldum, want eerder liet de columnist al weten het belachelijk te vinden dat Koeman de aanvallende middenvelder had geselecteerd voor het Nederlands elftal.

