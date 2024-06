Italiaanse pers viert ontsnapping en pleit voor rigoureuze veranderingen in eigen land

Met nog luttele seconden op de klok schoot Mattia Zaccagni Italië maandagavond op prachtige wijze naar de achtste finale, ten koste van Kroatië (1-1). De Italiaanse pers geniet nog na, maar ziet ook dat de Gli Azurri niet overloopt van de kwaliteit.

Bij la Gazzetta dello Sport kijken ze al snel vooruit. "Italië is door, maar zonder glorie. We stonden aan de rand van de afgrond. We hadden het potlood al in de hand; hoe konden we één van de beste nummers drie worden. Maar dan die magische touch van Zaccagni, na de wanhopige solo van Calafiori... Nu is er een ommekeer nodig, zodat we weer kunnen dromen." Ook gaat de blik naar de coach, Luciano Spalletti, die met Napoli vorig seizoen nog de Serie A wist te winnen, maar nu nog geen geheel lijkt te kunnen smeden van Italië. "Hij is meer een trainer die zijn selectie lang bij elkaar moet hebben dan een bondscoach. Bij de nationale ploeg is er echter geen tijd. We hebben geen leiders en geen fantasie." De toekomst van de Gli Azurri wordt tevens in ogenschouw genomen. "We moeten de manier waarop onze kinderen opgroeien gaan veranderen."

Er wordt ook nog even extra stilgestaan bij het magische moment in de laatste seconden bij Tuttosport, waardoor heel Italië opeens in juichen uitbarstte. "Een absolute nachtmerrie leek zich te voltrekken. Italië leek klaar voor de slacht, maar vocht zich op basis van moed toch nog een keer naar voren. Op het einde van de laatste minuut van de blessuretijd scoort Zaccagni dan toch nog, waardoor we een gelijkspel overhouden." Ook ziet de Italiaanse krant waarom het misging bij de nationale ploeg. "We waren bang voor de Kroaten. Maar we hadden bang moeten zijn voor onszelf, in plaats van voor onze tegenstander. Gelukkig werd Spaletti vlak voor het einde een volleerd coach, hij gokte op de chaos."

Uit de Corriere dello Sport blijkt vooral dat de Italianen, die het vorige EK wonnen, hogere krachten nodig zullen hebben om ver te raken in dit toernooi. "We bidden altijd. We bidden dat de sterke coach de vele problemen van het nationale team en het Italiaanse voetbal in zijn eentje oplost. We bidden dat een team zonder kwaliteit verandert in iets goeds. Laten we bidden dat Jorginho een ingeving krijgt en dat Di Lorenzo zijn matige vorm van de laatste maanden achter zich kan laten. Laten we bidden dat de weinig scorende spits Scamacca (één goal in negentien duels voor Italië) opeens verandert in Paolo Rossi. En laten we bidden dat Donnarumma geen koorts krijgt. We bidden dat de geschiedenis zich herhaalt, ook al zijn de omstandigheden er niet naar."

