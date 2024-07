Jan Mulder (79) houdt betoog, maar wordt hinderlijk gestoord: 'Ik spreek!'

Jan Mulder vindt dat er door de scheidsrechters op het EK in Duitsland met twee maten wordt gemeten, zo heeft de analist van de NOS zondagavond aangegeven in het programma Studio Fussball. Mulder begrijpt niet waarom het doelpunt van Spanje-middenvelder Rodri tegen Georgië is goedgekeurd, maar de treffer van Xavi Simons is afgekeurd. Lang mocht het betoog van Mulder in de rust echter niet duren.

Rodri zette na de verrassende achterstand van Spanje tegen Georgië zijn ploeg op gelijke hoogte, maar Spanje-spits Alvaro Morata leek op dat moment in het zicht van de doelman te staan. De VAR beoordeelde de situatie, maar besloot niet in te grijpen. Dat is iets wat Mulder niet begrijpt, zo geeft hij aan bij de NOS: "Moet die goal tellen? Ik herinner mij Denzel Dumfries en Xavi Simons, doelt Mulder op de veelbesproken afgekeurde goal van Oranje tegen Frankrijk.

Bekijk hieronder de treffer van Rodri, die door de VAR is beoordeeld, maar niet is afgekeurd:

RODRI HAS JUST SCORED A GOAL!!!! 1-1 SPAIN!! MY PLAYERS ARE COOKING pic.twitter.com/8cFU6dmUki — Jacky (@MCFC_Jacky) June 30, 2024

"Dit was een andere situatie, want hij stond verder bij de keeper vandaan", reageert presentator Sjoerd van Ramshorst vervolgens: "Nee! Er wordt met twee maten gemeten", zegt Mulder vervolgens stellig. De analist wil zijn betoog over de arbitrage vervolgens vervolgen, maar wordt onaangenaam onderbroken door Van Ramshorst, die door moet naar de reclame: "Nee, maar ik spreek", zegt Mulder tot slot, waarna de rustanalyse van de NOS onderbroken wordt.

