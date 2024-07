Jan Mulder kritisch op Oranje-international: 'Flaneren voor 80.000 man... Ga eens zweten'

Jan Mulder vindt dat het huidige Nederlands elftal niet overloopt van de kwaliteit. Verder doet Oranje volgens de analist vaak aan zelfoverschatting, wat een gebrek aan inzet oplevert.

Op de vraag tijdens Studio Fußball of Nederland tijdens dit toernooi kan herrijzen, antwoordt Mulder resoluut: 'Nee'. "Ze zijn niet goed genoeg. Er wordt hier altijd een beetje omheen gedraaid: 'we stonden niet goed', 'we nemen onze verantwoordelijkheid'. Allemaal van die vage termen. Vooral Van Dijk vond ik."

Artikel gaat verder onder video

Mulder ziet vooral te weinig strijd bij Oranje en één international in het bijzonder. "Het ging niet over niet goed staan of een off-day. Er was geen inzet. Van Dijk liep te flaneren voor 80.000 toeschouwers. Dat kan niet. Beetje zweten! Dat is kwalijk, je moet meer geven." Ook heeft de oud-international twijfel over de kwaliteit binnen de ploeg. "Reijnders, Schouten, dat is allemaal net aan. Ik weet niet of dat internationaal al topspelers zijn. Nee."

De fans van Oranje zijn zonder reden bovendien veel te positief, zegt Mulder. "We overschatten onze spelers. Als je de Nederlanders hoort, wordt dat een walk-over. Ik begrijp dat niet. Zo van: de weg naar de finale is open. Nog geen 24 uur na die verschrikkelijke wedstrijd tegen Oostenrijk. Het slaat hier meteen om, zonder reden. Beetje realiteitszin, dat zou Nederland goed doen."

Ibrahim Afellay sluit zich aan bij de woorden van zijn collega. "Op papier ben je wel beter dan die Roemenen. Maar ik ben het met Jan eens, wij zijn niet zo goed dat we het kunnen af laten weten. Wij moeten wel 120% geven. Dat je je zo laat overdonderen door Oostenrijk, dat weet je van tevoren al... Dat je de urgentie niet voelt dat je met je man mee moet lopen."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Satirische video van afgekeurd Oranjedoelpunt gaat viraal

Een satirische video van de goal van Xavi Simons tegen Frankrijk gaat viraal op sociale media.