Jan van Halst ziet één speler die het teamgevoel kan verstoren bij Oranje

Jan van Halst sluit niet uit dat in de loop van het EK een negatieve invloed kan hebben op het teamproces binnen het Nederlands elftal. De oud-voetballer en analist, tevens expert teamontwikkeling, beaamt dat de haarband waarmee de aanvaller sinds kort speelt ondermijnend kan zijn voor het collectief.

Van Halst spreekt vrijdag op de dag van Nederland - Frankrijk in het interviewprogramma Z360 van RTLZ over teamontwikkeling en teamdynamiek. Presentatrice Frederique Dormaar vraagt de oud-voetballer van onder meer Ajax of de haarband van Depay ‘niet ondermijnend is voor het collectief’. “Ja, dat is inderdaad op het randje. Ik kan me ook voorstellen dat Ronald Koeman hiermee worstelt”, reageert Van Halst.

“Ik heb ook onder Ronald getraind (bij Ajax, red.) en ik weet hoeveel waarde hij er aan hecht dat iedereen binnen de afgesproken kaders blijft acteren. Het is inderdaad op het randje”, zegt Van Halst over de keuze van Depay om sinds de oefeninterland tegen Canada op 6 juni met een zweetband te spelen. “Ik denk dat Koeman en Memphis erover hebben gesproken. Als je zoiets doet, is er één wet: je moet blijven presteren, je moet doelpunten gaan maken. Wat dat betreft legt Memphis zichzelf ook een druk op.”

Van Halst stipt aan dat het groepsgevoel op het EK misschien nog wel belangrijker is dan de individuele kwaliteiten van de spelers. “Omdat je zo lang bij elkaar bent, denk ik dat het beste team uiteindelijk zal winnen. Al die analisten praten altijd over vaardigheden, maar als je Europees kampioen wil worden zit je zes tot zeven op elkaars lip. Dan gaan teamontwikkeling en teamdynamiek in combinatie met leiderschap een belangrijke rol spelers. Komen er irritaties onderling? Hebben de spelers op het veld wat voor elkaar over? Dat is een niet te onderschatten aspect.”

Nooit in de moderne geschiedenis van Oranje was Ajax zo extreem ondervertegenwoordigd als nu in Duitsland.