Janssen ziet domme actie van Mbappé: ‘Dat kan later in het toernooi ook nog meespelen’

Analist Theo Janssen was allerminst te spreken over een ‘domme’ actie van . De Franse topaanvaller ging na zijn blessurebehandeling zonder toestemming van de scheidsrechter het veld in om vervolgens op het veld te gaan zitten. Mbappé werd even daarvoor langs de kant behandeld aan zijn neus, die, zo blijkt nu, gebroken is.

“Ik heb een paar foto's gezien. Dat neusje stond niet helemaal recht meer”, vertelt Janssen bij NOS Studio Fußball. “Het was geen lekker moment nee. Het zag er echt slecht uit”, aldus Leonne Stentler. “Ik hoop eigenlijk dat hij meer last heeft dan wij denken.”

Artikel gaat verder onder video

Janssen verwacht uiteindelijk dat Mbappé naar een specialist zal moeten. “Die zullen een masker moeten aanmeten, die moet gemaakt worden, wanneer kan dat? Hij moet hem er ook nog eens een keertje overheen drukken. Ik denk dat dat heel pijnlijk zal zijn voor hem.”

Mbappé werd uiteindelijk langs de kant behandeld aan zijn blessure, maar besloot toch weer het veld in te gaan om vervolgens weer te gaan zitten. “Dom, echt heel dom", vindt Janssen. “Je ziet hem kijken naar de vierde man, die reageert niet op hem en dan stapt hij zomaar het veld in om gewoon tijd te rekken en zodat de wissels gemaakt kunnen worden. En dat is gelukt.”

De Franse sterspeler werd door scheidsrechter Jesús Gil Manzano bestraft met een gele kaart voor spelbederf. Volgens Janssen een niet zo handige kaart voor Mbappé. “Hij pakt een onnodige gele kaart, die later in het toernooi natuurlijk ook nog kan meespelen”, besluit hij.

