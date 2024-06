Jeremie Frimpong stapt na laatste fluitsignaal schreeuwend op Memphis Depay af

beleefde maandagavond een sterke invalbeurt voor het Nederlands elftal in de oefenwedstrijd tegen IJsland (4-0 overwinning). Hij dacht in de slotfase zelfs een assist af te leveren op , maar het doelpunt werd afgekeurd nadat arbiter Evangelos Manouhos de videoscheidsrechter (VAR) had geraadpleegd. Frimpong stapte na het laatste fluitsignaal schreeuwend op Depay af om opheldering te vragen.

Frimpong maakte een kwartier voor tijd als rechtsbuiten zijn entree bij Oranje. Vijf minuten later bediende de vleugelspeler van Bayer Leverkusen van rechts Depay, die vervolgens van dichtbij raak schoot en de 4-0 op het scorebord dacht te brengen. De treffer van Depay werd echter afgekeurd, nadat Manouhos het VAR-scherm raadpleegde en zag dat Joey Veerman in aanloop naar het doelpunt hands had gemaakt.

Opvallend genoeg was voor Frimpong na afloop nog altijd niet duidelijk waarom het doelpunt van Depay was afgekeurd. Hij stapte schreeuwend op Depay af: “Mem, what happened?”, was duidelijk te horen bij de NOS.

Depay reageerde met een grote glimlach en wees naar zijn rechterarm, om duidelijk te maken waarom de treffer was afgekeurd door Manouhos. Depay en Frimpong vielen elkaar daarna lachend in de armen.

