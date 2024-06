Jeroen Grueter doet gewaagde voorspelling over EK-kansen Oranje

De NOS vraagt vijf commentatoren naar hun favoriet op het Europees Kampioenschap, dat aanstaande vrijdag van start gaat. Met Jeroen Grueter is er slechts één die verwacht dat Nederland op 14 juli met de hoofdprijs aan de haal zal gaan.

"Ik ben aangestoken door het Nederland-virus", zegt Grueter op de website van de omroep. "Er zit geloof in het team, overtuiging, bravoure", somt de 55-jarige journalist op. Bovendien zou het volgens Grueter weleens kunnen helpen dat Oranje niet als topfavoriet afreist naar Duitsland: "De rol van underdog zou nog weleens goed kunnen werken."

In aanloop naar het toernooi kreeg bondscoach Ronald Koeman twee teleurstellingen te slikken: zowel Frenkie de Jong als Teun Koopmeiners moet het EK vanwege blessures laten schieten. Vooral het gemis van eerstgenoemde zal zich doen voelen, verwacht Grueter, al ziet hij er wel een voordeel in dat er geen onzekerheid meer over zijn inzetbaarheid bestaat: "De afwezigheid van Frenkie de Jong is een klap, maar zorgt wel voor duidelijkheid. Er hangt geen schaduw meer boven het elftal. Een ploeg valt of staat met de vorm van de spelers en ik zie hele positieve dingen", besluit de commentator.

De andere vier ondervraagden zien Oranje er deze zomer niet met de beker vandoor gaan. Philip Kooke en Jeroen Elshoff verwachten dat Frankrijk, op vrijdag 21 juni de tweede tegenstander van Nederland in de groepsfase, zich in Duitsland voor de derde keer in de geschiedenis tot Europees kampioen zal kronen. Arman Avsaroglu tipt het gastland als topfavoriet, terwijl Jan Roelfs voor Engeland gaat.

