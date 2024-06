Jeroen Stekelenburg: speler van Oranje ontwijkt mixed zone na blamage tegen Oostenrijk

Voor eindigde de laatste groepswedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oostenrijk (2-3) in een regelrechte ramp. De middenvelder speelde een belabberde eerste helft en werd al na een half uur gewisseld. Na afloop ontweek de PSV-middenvelder de mixed zone, zo meldt Jeroen Stekelenburg bij Studio Fußball.

“We kregen een beeld te zien dat hij de tribune opging naar zijn familie, en hij is niet meer langs de pers gekomen. Vaak zijn we daar natuurlijk wel kritisch op, maar in dit geval snap ik het wel”, zegt de journalist van de NOS. “Hij is ontzettend teleurgesteld en ging op dat moment even doen wat nog veel belangrijker is dan voetbal: even naar zijn vrouw en zijn nog hartstikke jonge kindje”, gaat hij verder.

“We spreken hem in de aankomende dagen wel weer een keer, maar soms zitten er van die dagen tussen dat ik er ook wel echt begrip voor heb, dat hij de mixed zone even heeft overgeslagen”, sluit Stekelenburg af. Veerman werd dus al na een half uur gewisseld voor Xavi Simons. Ook na de wissel kon Oranje niet imponeren. Ondanks dat het twee keer terugkwam van een achterstand, verloor het met 2-3 en eindigt het als nummer drie in Groep D.

