Derksen haalt vernietigend uit naar vrouwelijke collega ‘die helemaal niks kan’

Johan Derksen vindt het onbegrijpelijk dat de VPRO Margriet van der Linden naar voren heeft geschoven als een van de presentatoren van het programma Zomergasten. De oud-voetballer en analist haalt vrijdagavond vernietigend uit naar Van der Linden.

Zomergasten is een televisieprogramma van de VPRO dat elk jaar in de zomer op meerdere zondagavonden uitgezonden wordt. Tijdens het programma mag iedere uitzending een bekende Nederlander (of Nederlandstalige persoon) zijn of haar favoriete televisieavond samenstellen.

Artikel gaat verder onder video

Vorig jaar werd het programma gepresenteerd door Theo Maassen; dit seizoen kiest de VPRO voor zes verschillende presentatoren die elk een uitzending zullen presenteren: Janine Abbring, Jelle Brandt Corstius, Hanneke Groenteman, Peter van Ingen, Joris Luyendijk en dus Van der Linden.

Derksen vindt de keuze voor Van der Linden onbegrijpelijk. “Ik heb niets tegen die mevrouw. Ik vind haar zelfs heel aardig, ze is een collega van mij geweest. Maar nu gaat die mevrouw Zomergasten presenteren. Zij kan helemaal niks, dat heeft ze al tientallen keren laten zien in talkshow”, zegt Derksen vrijdagavond in Vandaag Inside Oranje. “Zij kan niet met mensen praten. Zij gaat nu Zomergasten doen. Je moet mensen nooit het gevoel geven dat ze ergens goed in zijn als dat niet zo is.”

Margriet van der Linden als presentator van het programma M.

© M

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Genee weigert bekende gast bij Vandaag Inside: 'Hij komt nooit meer aan tafel, het is klaar'

Wilfred Genee zal één politicus nooit uitnodigen als tafelgast bij Vandaag Inside.