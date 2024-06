Johan Derksen schrikt van interview Noa Vahle en ziet sprekende pop in Oranje-kamp

Johan Derksen heeft met de nodige verbazing naar de persconferentie van Ronald Koeman in Leipzig gekeken. De analist van het programma Vandaag Inside Oranje vindt dat de bondscoach sinds zijn aanstelling is veranderd naar een man, waar geen lachje meer van af kan. Het komt niet overeen met het beeld dat Derksen van Koeman had.

"Ik zit naar die Koeman te kijken...", begint Derksen nadat hij journaliste Noa Vahle een aantal fragmenten van de persconferentie zag tonen: "Waarom verandert het voetbal iedere spontane man in een sprekende pop? Hij zit daar, hij weegt zijn woorden en er zit geen lach in. Ik heb Ronald en Erwin Koeman van dichtbij op zien groeien en dat waren zulke leuke jongens. Vooral Ronald, dat was een echte boef en had over iedereen een mening. Dat was echt een hele spontane gozer. Als ik hem dan nu zie, waarom kan de bondscoach dan niet gewoon een spontane man zijn? We zijn nu verbonden met een begrafenis, ofzo", stelt Derksen.

Artikel gaat verder onder video

Sportjournaliste Vahle, die Koeman in Duitsland veel meemaakt, geeft vervolgens aan dat dit wel het beeld is van de bondscoach van het Nederlands elftal tijdens het eindtoernooi tot dusver: "Dit is wel de Koeman die je de afgelopen tijd ziet. Als bondscoach is hij veel meer ingetogen dan waarschijnlijk daarbuiten. Volgens mij heeft hij dat ook een tijd geleden gezegd, Johan. Hij is best wel jaloers op jou dat je overal je mening kan geven, maar dat kan in deze rol niet", legt Vahle tot slot uit.

Bekijk hieronder de video, waarin Derksen begint over Koeman zijn uitlatingen op persconferenties: