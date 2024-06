Johan Derksen: 'Hij is een lul, is totaal ongeschikt en zegt nooit iets zinnigs over voetbal'

Johan Derksen heeft in het programma Vandaag Inside Oranje gehakt gemaakt van NOS-analist Pierre van Hooijdonk. De Snor vindt de oud-voetballer totaal ongeschikt om voetbalwedstrijden te analyseren op televisie, zo laat de 75-jarige analist op niet mis te verstane wijze blijken op televisie.

In de uitzending van het programma Vandaag Inside Oranje bespreekt Derksen met tafelgasten René van der Gijp, Özcan Akyol en presentator Wilfred Genee de optredens van analist Van Basten, van wie de heren van VI denken dat hij niet goed op zijn plek zit bij de NOS: "Ik zie nog een veel ernstiger probleem. Ik denk dat Marco van Basten zelf aanvoelt dat hij niet op zijn plaats zit, maar ik zit vanavond naar Van Hooijdonk te kijken...Die straalt wel uit dat op zijn plaats zit, maar heeft ook helemaal niets te melden, die man", zegt Derksen over de oud-voetballer van onder meer Feyenoord en Celtic.

De Snor zou Van Hooijdonk liever vervangen zien worden door iemand als Jack van Gelder, die bij het programma De Oranjezomer een goede indruk op de 75-jarige analist: "Hij (Van Hooijdonk, red.) zegt nooit een zinnig woord over voetbal. Dat vind ik, ja", zegt Derksen, waarna Genee stelt dat de besnorde analist Van Hooijdonk gewoon een lul vindt: "Ik vind jou inderdaad een lul, maar ik vind hem (Van Hooijdonk, red.) ook een lul", zegt Derksen tegen Genee, waarna de studio begint te lachen. "Hij is totaal ongeschikt aan zo'n tafel. Hoe die praat, dat is al traag en vervelend. Geef mij Jack van Gelder maar."

Het is niet de eerste keer dat Derksen kritisch is geweest op Van Hooijdonk, die een vast gezicht is bij de NOS rondom wedstrijden van het Nederlands elftal. De analist is in de studio aanwezig bij EK-wedstrijden, maar reist ook samen met Rafael van der Vaart naar Duitsland af voor alle wedstrijden van Oranje.