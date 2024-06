Johan Derksen, Wierd Duk en René van der Gijp trekken zeer pijnlijke conclusie over Studio Fußball

Studio Fußball, het programma van de NOS op elke EK-avond, is ter sprake gekomen bij Vandaag Inside Oranje. René van der Gijp, Johan Derksen en Wierd Duk zijn alle drie niet te spreken over het programma wat gepresenteerd wordt door Sjoerd van Ramshorst. Er ontbreekt heel veel in de talkshow tijdens het Europees Kampioenschap, zo is de tendens bij de mannen.

“Die kant moeten we niet op”, reageerde Duk lacherig toen het programma van de NOS ter sprake kwam. “Studio Fußball, dat is echt een mislukt programma, echt wel jammer”, vervolgt hem. Derksen is het met hem eens. “Als je er mensen neerzet die er geen verstand van hebben, of mensen die allemaal onzin uitkramen… het is echt verschrikkelijk."

Artikel gaat verder onder video

“Het is moeilijk om te zeggen wat er ontbreekt, maar er ontbreekt echt iets”, legt Duk uit. Derksen weet wel wat er allemaal ontbreekt. “Alles ontbreekt!” Ook Van der Gijp is het met Duk en Derksen eens. “Het is juist makkelijk om te zeggen wat er allemaal ontbreekt”, aldus Gijpie. “Er is onderling gewoon helemaal chemie. Kijk, wij hebben nog een hekel aan elkaar, dat hebben zij niet eens.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Welke spelers van Oranje moet Koeman strafschoppen laten nemen?

Afgezien van Memphis Depay heeft Oranje een klein probleem. Al is er een Eredivisie-speler met 10 goals uit 10 penalty's.