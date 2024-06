John van Zweden doet schokkende en zeer pikante uitspraak over Jeremie Frimpong

John van Zweden, ondernemer en tussen 2003 tot 2016 mede-eigenaar van voetbalclub Swansea City, is van mening dat niet in het Nederlands elftal thuishoort. De voormalig voetbalbestuurder, die in het verleden succesvol was bij Swansea City, maakt op Instagram een hard statement over Frimpong zijn komst bij het Nederlands elftal.

"Iedereen heeft het nu over Frimpong die terug in de basis moet bij het Nederlands elftal in de volgende wedstrijd", begint Van Zweden woensdagavond op Instagram. Van Zweden is het daar niet mee eens, maar dat heeft niets te maken met de voetbalkwaliteiten van de multifunctionele international van het Nederlands elftal: "Ik vind persoonlijk dat wanneer je geen Nederlands praat, je ook niet in het Nederlands elftal thuishoort", stelt Van Zweden.

De Hagenees, fervent supporter van ADO Den Haag, vervolgt: "Je hoort het Wilhelmus te kennen en mee te zingen. Als je niet eens Nederlands praat, hoor je dat Oranje-shirt niet aan te trekken", zegt de ondernemer. Dat Frimpong geen Nederlands spreekt, heeft te maken met een vroege verhuizing. De vleugelverdediger van Bayer Leverkusen is in Amsterdam geboren, maar vertrok op zevenjarige leeftijd naar Engeland.

Aan de overkant van Het Kanaal werd Frimpong in 2010 gescout voor Manchester City. Daar doorliep hij de jeugdopleiding en vertrok hij vervolgens in 2019 naar Celtic, waarna een fraaie overstap naar Bayer Leverkusen volgde. Frimpong heeft veel meer jaren in het buitenland gewoond dan in Nederland, waardoor hij de Nederlandse taal niet goed machtig is.

Wel probeert de international van het Nederlands elftal te werken aan zijn Nederlands, zo vertelde hij al eens tegenover de NOS: "Mijn zus spreekt wel Nederlands en probeert me, als we tijd hebben, de taal een beetje te leren. Ik ken de voetbaltermen al wel", legde Frimpong toen al uit. "Alles wat tijdens de teammeeting wordt gezegd, kan ik begrijpen, ook al reageer ik in het Engels. Ik leer beetje bij beetje."

