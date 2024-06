Kwakman verwacht smoes van Koeman: ‘Misschien gebruikt hij dat wel om hem niet op te stellen’

zal niet in de basis beginnen bij Oranje tegen Oostenrijk. Althans, dat is de verwachting van Kees Kwakman. De analist denkt dat Ronald Koeman de fysieke gesteldheid van de spits gaat gebruiken als excuus hem niet op te stellen.

Depay maakt op het Europees Kampioenschap nog geen onuitwisbare indruk. De spits van Oranje kwam in twee duels nog niet tot scoren en ook het vasthouden van de bal wil nog niet echt bij hem lukken. Kwakman denkt dat Depay tegen Polen nog niet zo slecht speelde. “Tegen Polen was het meer een beetje ongelukkig”, begint de oud-voetballer in EK-praat.

In de wedstrijd tegen Frankrijk was het wel erg matig, zo stelt de analist. “Dan kan je wat mij betreft best wel eerder wisselen, bijvoorbeeld.” Vincent Schildkamp vraagt zich vervolgens af of de problemen bij Depay door zijn vele blessures in het afgelopen seizoen komen. “Misschien gaat hij dat wel gebruiken om hem de komende wedstrijd niet op te stellen”, speculeert Kwakman. “Dat hij zegt dat hij fysiek wel moet uitkijken met hem. Maar of dat een rol speelt in hoe hij speelt, vind ik niet.”

Kwakman is van mening dat het slechte spel aan Depay zelf ligt. “Ik vind dat hij verkeerde keuzes maakt. Het is niet makkelijk voor hem tegen twee bomen achterin en er zijn echt wel momenten dat het niet gek is dat hij de bal verliest. Maar ik verwacht van een intelligente speler, wat hij is, dat hij veel betere keuzes maakt. Dan moet hij gewoon ervaren zijn en dat hij even zelf wil of een mooie pass wil geven, opzijzetten. In het belang van het team. In en rond de zestien hoeft hij dat niet te doen, maar als je ver van de goal af speelt moet je gewoon doen wat er van je gevraagd wordt. Dan is hij maar niet de speler die het meeste in het oog springt”, besluit hij.

