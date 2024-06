Kees Kwakman zegt iets opmerkelijks en hoopt aanvaller als wingback te zien bij Oranje

Kees Kwakman hoopt dat bondscoach Ronald Koeman op het EK in Duitsland gaat spelen met als wingback. Die opmerkelijke gedachte deelt de analist van ESPN woensdagavond in het programma Voetbalpraat. Normaliter komt Gakpo in Oranje uit als linksbuiten, maar Kwakman zou het niet gek vinden de aanvaller van Liverpool op te stellen als wingback.

"Ik hoop stiekem dat hij het nog met Gakpo wil proberen als linker wingback. België deed dat ook altijd, met Yannick Carrasco als aanvallende en Thomas Meunier als verdedigende", weet Kwakman, die Gakpo aan de linkerkant zou willen zien en Denzel Dumfries aan de rechterkant: "Verdedigend moeten ze dan ook gewoon hun mannetje staan", legt de analist uit

Anco Jansen en Vincent Schildkamp, ook te gasten in het voetbalpraatprogramma van ESPN, maken Kwakman direct duidelijk dat het niet in Koeman zijn aard zit om zo'n wijziging door te voeren: "Dat had hij dat toch lang al een keer gedaan", zegt Schildkamp tegen Kwakman: "Nee, dat gaat hij ook niet doen", beseft Kwakman: "Maar daar hoop ik nog eigenlijk stiekem nog", legt de oud-speler van onder meer FC Groningen en FC Volendam uit.

Kwakman en Schildkamp zijn het erover eens dat Oranje er alles aan moet doen om met aantrekkelijk voetbal voor de dag te komen in Duitsland: "Het moet een keer groots en meeslepend worden in plaats van berekend", vindt Schildkamp. "Stel zo veel mogelijk aanvallende spelers op", is het advies van de commentator van ESPN aan de bondscoach.

