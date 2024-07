Kijkers merken iets op aan strafschop Havertz en trekken massaal dezelfde conclusie

De strafschop van in de wedstrijd tussen Duitsland en Denemarken (2-0) in de achtste finales van het Europees Kampioenschap had opnieuw genomen moeten worden. Dat stellen vele kijkers na de bewogen ontmoeting in Dortmund. Havertz zou tijdens zijn aanloop stil hebben gestaan. Indien de bal dan in het net rolt, wat zaterdagavond inderdaad het geval was, dan moet de aanvallende speler de strafschop overnemen.

Zowel tijdens als na afloop van het treffen tussen Duitsland en Denemarken waren de ogen gericht op scheidsrechter Michael Oliver. De Engelsman zette al na een paar minuten een streep door de openingstreffer van Nico Schlotterbeck en stak in de tweede helft na ingrijpen van de VAR een stokje voor een Deense treffer. Thomas Delaney stond een teenlengte buitenspel, waardoor het doelpunt van Joachim Andersen niet doorging. Niet veel later kende Oliver een strafschop toe aan Duitsland na een ongelukkige handsbal van Andersen. Havertz pakte het ‘cadeautje’ uit en schoot het gastland daarmee op voorsprong.

Artikel gaat verder onder video

Maar had de strafschop van Havertz niet opnieuw genomen moeten worden? Veel kijkers spraken tijdens de wedstrijd al hun verbazing uit over het feit dat de scheidsrechter niet ingreep. “Havertz stond bijna stil in zijn aanloop, maar kennelijk was er toch nog sprake van enige beweging”, zo merkte NOS-commentator Jeroen Grueter op. Waar Grueter geen duidelijk oordeel velde over de aanloop van Havertz, deden anderen dat wel. “Het spijt me, maar je zal mij er nooit van kunnen overtuigen dat Havertz niet volledig stopt bij zijn strafschop. Letterlijk een stop-en-staar-moment”, zo klinkt het op X. “Had die strafschop opnieuw moeten worden genomen? Ik dacht altijd dat je tijdens je aanloop de vaart in de richting van de bal moet houden als je eenmaal begint en niet mag stoppen. Havertz stopt duidelijk tijdens zijn aanloop”, schrijft een ander.

Wat zeggen de spelregels?

Volgens de spelregels van de KNVB mag de strafschopnemer zijn aanloop onderbreken, maar niet stoppen en geen schijnbeweging maken (doen alsof hij de bal wil trappen) aan het eind van de aanloop. “Hij moet de bal direct trappen”, zo leest het. In het geval de nemer een schijnbeweging maakt aan het eind van zijn aanloop én scoort, dan wordt de strafschop genoteerd als gemist en ontvangt de speler een gele kaart. Onderbreekt de speler zijn aanloop, vervolgens ‘opnieuw’ start en scoort, dan wordt er een doelpunt toegekend. Als de nemer stopt en de bal niet direct trapt, dan moet de strafschop worden (over)genomen.

Scheidsrechter Oliver en zijn assistenten besloten zaterdagavond niet in te grijpen bij de strafschop van Havertz. Het doelpunt werd toegekend en Duitsland nam daardoor de leiding. Jamal Musiala bepaalde de eindstand niet veel later op 2-0, waardoor Die Mannschaft zich verzekerde van een plek in de kwartfinales van het EK.

