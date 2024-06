Kinderen interviewen Oranje-sterren: ‘Voor wie ben jij het bangst?’

, en zijn geïnterviewd door kinderen. In de video van het Nederlands elftal stellen de kinderen bijzondere vragen, wat tot interessante antwoorden leidt.

Zo krijgt Simons de vraag voor welke verdediger hij het meest bang is. “Ik ben iemand die niet zo snel bang is voor iemand”, antwoordt hij. “Maar de verdediger die denk ik de meeste indruk op me maakt, is Virgil. Maar ik speel met hem, dus dat is heel mooi.” Ook wordt Simons gevraagd wie de meeste grappen maakt binnen de selectie. “Je hebt er wel een aantal”, zegt hij lachend. Vervolgens benoemt hij Jeremie Frimpong en Brian Brobbey als de grootste grapjassen van Oranje.

“Een hele goede”, geeft Van Dijk aan wanneer gevraagd wie hij het meeste gaat missen. “Persoonlijk denk ik dat ik het meest mijn vrouw en kinderen ga missen. Je bent natuurlijk zo vaak met ze en samen, het zijn toch je dierbaren die heel belangrijk voor je zijn.” De vraag of Koeman een strenge coach is, heeft de aanvoerder wat meer moeite mee om tot een antwoord te komen. “Ik denk rechtvaardig”, geeft hij uiteindelijk aan. “Hij zal streng zijn wanneer het nodig is, maar hij is heel toegankelijk.”

De Ligt krijgt de vraag of het leuk is om in Duitsland te wonen. “Jazeker, het is een mooi land en ik woon in een heel mooi gebied met mooie natuur. Het is een beetje vergelijkbaar met Nederland, dus ik voel me hier wel goed thuis.” Ook De Ligt krijgt de vraag voor wie hij bang is op het veld. “Bang is denk niet het goede woord”, antwoordt hij. “Bang ben je nooit echt, maar er zijn wel spitsen waarvan je denkt: ‘Vandaag moet ik echt heel scherp zijn of op mijn hoede zijn’. Mijn teamgenoot bij Bayern München, Harry Kane, is wel een spits die ik heel gevaarlijk vind.”

