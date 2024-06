Koeman geïrriteerd na vragen over Wijnaldum: ‘Waarom heb je het alleen maar over hem?’

Ronald Koeman is op de persconferentie voorafgaand aan het oefenduel met IJsland opnieuw gevraagd wat hij van vond. De bondscoach van het Nederlands was de vragen over de middenvelder van Al-Ettifaq een beetje zat en reageerde op een gegeven moment wat geïrriteerd.

Koeman werd gevraagd naar het optreden van Wijnaldum tegen Canada en had niet de behoefte om in herhaling te treden. “Volgens mij heb ik daar al iets over gezegd, maar ik weet niet of ik dat moet herhalen?”, aldus de bondscoach, die ingaat op de keuze om het koppeltje Wijnaldum-Depay uit elkaar te halen door Brobbey als spits op te stellen.

Artikel gaat verder onder video

“Het was een bewuste keuze om met Brian in de spits te spelen en Memphis wat meer aan de binnenkant te laten spelen. Ik vond, en dat heb ik na de wedstrijd ook gezegd, dat hij in het begin al te veel aan de binnenkant stond. Terwijl ik vond dat hij wat meer van buiten naar binnen moest, want dan bind je ook een rechtsback en dan is de ruimte voor in dit geval Micky van de Ven nog groter om te komen. Dus dat kon beter en dat heeft ook weer met de positie van Gini te maken", vervolgt Koeman.

“Ik vond wat ik toen ook zei, en ik zal het voor jou nog een keer herhalen dan, dat hij vaak gezocht kon worden wat niet gebeurde. Toen wij beter stonden op het middenveld en Gini wat meer rechtshalf ging spelen, was hij beter aanspeelbaar", vertelt Koeman. "De tweede goal, die wel buitenspel was, is wel een perfect voorbeeld van zijn aanspeelbaarheid. De opzet was heel erg goed en dan is het mooi om te zien dat het ook lukt.”

Koeman werd vervolgens gevraagd naar hoe Wijnaldum zich door de voorbereiding heen beweegt en of de middenvelder belangrijk is voor het Nederlands elftal. De bondscoach had wat moeite met die vraag. “Waarom heb je het alleen maar over Wijnaldum? Wil je ergens naartoe? Als hij niet belangrijk is dan zou hij er niet bij zijn”, reageerde hij geïrriteerd.

