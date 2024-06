Aké spreekt zich uit over Gullit-lookalikes, Koeman sluit zich grijnzend bij hem aan

Valentijn Driessen heeft donderdagavond op de persconferentie van het Nederlands elftal voor een brede grijns op het gezicht van bondscoach Ronald Koeman gezorgd. De chef voetbal van De Telegraaf mocht van de UEFA - net als alle andere aanwezige journalisten - maar één vraag stellen, en besloot van alle mogelijke onderwerpen uitgerekend over de veelbesproken Ruud Gullit-lookalikes te beginnen.

Drie Nederlandse supporters trokken afgelopen zondag de aandacht van binnen- en buitenlandse media - en televisiekijkers - door verkleed als de Europees Kampioen van 1988 - inclusief donker geschminkte gezichten - plaats te nemen op de tribunes van het Volksparkstadion in Hamburg. 'Racisme', viel veelvuldig te horen en te lezen, de term 'blackface' viel her en der, terwijl anderen juist weer meenden dat er niet zo overspannen moet worden gereageerd op iets dat juist níet racistisch bedoeld is, wat ook werd benadrukt door één van de drie bewuste supporters in een eerste reactie.

Net nu de grote mediastorm rond de drie fans weer wat is gaan liggen, besluit Driessen om de bondscoach en de eveneens aangeschoven Nathan Aké nog even om hun mening over het geheel te vragen. "De woke-gemeenschap is nogal verbolgen geraakt over de lookalikes van Gullit, wat is jullie opinie daarover? En zeker die van Nathan, die vaak als een lookalike van Gullit wordt gezien?", zegt de Telegraaf-journalist. Aké grijnst en geeft antwoord: "Ik vind het eerlijk gezegd niet zo'n probleem. Als ik eerlijk mag zijn: ik vind het te ver gaan, ik vind dat iedereen dat soort dingen wel mag doen. Hij (Gullit, red.) heeft zelf ook gezegd dat hij het eervol vindt, dus ja: ik denk dat we er niet zo'n probleem van moeten maken."

Vervolgens wordt naar Koeman gekeken, die eveneens een brede grijns niet kan onderdrukken. "Ja, daar sluit ik me wel bij aan. Dan ben ik er lekker klaar mee", zegt de keuzeheer tot hilariteit van de aanwezigen. "Jij toch ook wel, Valentijn, of niet?", kaatst Koeman de vraag vervolgens terug. "Dat je het vráágt... maar ik ben het helemaal eens met Nathan", sluit de bondscoach het onderwerp af.

