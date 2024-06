Koeman komt met update over 'haarbandgate': 'Ik word niet graag verrast'

Voor Ronald Koeman is het geen probleem dat een haarband draagt en blijft dragen. De bondscoach werd verrast door het accessoire voorafgaand aan Nederland-Canada, maar verbiedt het na enige reflectie niet.

Het was enkele dagen onderwerp van gesprek, de haarband van Depay tegen Canada. Koeman gaf aan er nog even over na te willen denken, na afloop van het gewonnen oefenduel. Heeft hij er nog met Depay over gepraat? "Ja, dat had ik volgens mij ook gezegd", begint Koeman op de persconferentie van zondag. "Als ik zeg dat ik er een nachtje over ga slapen, dan is het logisch dat je er even op terugkomt, lijkt me."

De bondscoach blijkt geen probleem te hebben met de haarband zelf, maar wel door de plotse verandering van de look van Memphis. Ik vond het alleen niet zo prettig dat ik verrast werd. Ik word niet zo graag verrast op het laatste moment. We hebben erover gesproken."

Koeman lijkt het hoofdstuk 'haarbandgate' te willen afsluiten. "Hij heeft er mee getraind (op zondag, red.). Volgens mij hoeven we ons daar niet meer druk om te maken." De bondscoach geeft aan niet tegen Memphis te hebben gezegd dat hij de haarband niet meer mag dragen.

