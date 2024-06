Kraay geeft drie 'echte onvoldoendes' en weet wie zijn basisplaats bij Oranje kwijt is

Xavi Simons heeft opnieuw niet kunnen overtuigen in het Nederlands elftal, zo vindt Hans Kraay junior. Als aanvallende middenvelder kreeg hij de kans tegen Frankrijk (0-0), nadat hij als rechtsbuiten stond opgesteld tegen Polen (1-2 zege).

“Hij heeft heel veel wedstrijden de kans gekregen. Ik had zoiets, en dat zullen meer mensen gehad hebben, van: laat het nu maar zien, anders is een keer iemand anders aan de beurt. Hij heeft het niet laten zien, ook niet op 10. Zijn favoriete plek is uiteraard hangend aan de linkerkant”, zegt Kraay in de nabeschouwing van ESPN.

Artikel gaat verder onder video

Jan Joost van Gangelen uit zijn onbegrip over een schot van Simons na 35 minuten spelen. Simons dribbelde richting het strafschopgebied van Frankrijk, maar zijn schot ontbeerde kracht en werd eenvoudig opgepikt door doelman Mike Maignan. “Loop gewoon door! Je hebt toch ruimte, wat doe je?”, roept Van Gangelen uit. Kraay antwoordt: “Als je me vraagt waar het aan ligt, ik weet het niet. Misschien ligt het eraan dat hij het allerbeste is vrij vanaf links. Maar daar speelt Gakpo en daar blijft Gakpo spelen, dat is een uitgemaakte zaak.”

Betekent zijn mindere optreden dat Simons dinsdag tegen Oostenrijk op de bank belandt? “Op een gegeven moment zal Koeman zeggen: het is even mooi geweest”, denkt Kraay. “Hij heeft vijf of zes kansen gehad in het Nederlands elftal, dus ik zou het niet gek vinden als Veerman en Schouten op het middenveld staan, met Reijnders op 10. En dan misschien Malen een keer vanaf de rechterkant. Frimpong beviel daar ook niet. Depay, Frimpong en Xavi scoren echte onvoldoendes.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ideale Oranje zonder één speler met Ajax-dna: ‘Toen is het begonnen’

Nooit in de moderne geschiedenis van Oranje was Ajax zo extreem ondervertegenwoordigd als nu in Duitsland.